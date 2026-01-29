OSUDE SA SVIH STRANA: Ivan udario na Aneli i Maju zbog pomirenja i druženja, njih dve skočile i branile svoje prijateljstvo (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Aneli Ahmić:

- Tolika ljubav prema rođenoj sestri a družiš se sa Majom, da li si realna?

- kakve to veze ima, Maja i ja smo spustile loptu, ja sam zamerila mojoj majci i Siti kada su prozivale Maju, iskreno i ja sam strašno komentarisla Maju, pogotovo kada se zalagala za Hanu i Neria, zamerila sam i Anđelu isto, a onda sam ja došla i ispričala sve o Hani i Neriu, a Maja je mene pljuvala u sedmici, a sada smo okej, družimo se - rekla je Aneli.

- Druže ti si Maji oprostila sve, a ja sam ti postao smećar zbog čega - upitao je Ivan,

- Ne znam šta se ti mešaš - rekla je Aneli.

- Je l ja imam sedam tužbi sa tobom ili Maja, svi znamo da Aneli boli ku*ac za Situ, majku i sv - vikao je Ivan.

- Maja je rekla da je Sita spremna da ubije čoveka - dodao je Milan.

- Meni moja majka ništa loše nije rekla za Maju - dodala je Aneli.

- Ljudi su zaboravili neke stvari, Aneli i ja smo bile u svađi desetak dana, a mene niko ne može da ospori, naše druženje ima težinu, poklopile smo se, a sa druge strane Ivan i Luka nemaju pravo da nas komentarišu, jer znamo svi šta je bilo. - rekla je Maja.

- Ona i ja smo se svađali, što zbog Asmina, što zbog Janjuša - rekla je Aneli.

- Ljudi koji su ostrašćeni, imaju pravo da komentarišu, ali svi su ovde spuštali loptu, ja više nemam isto mišljenje o Siti i to je to - rekla je Maja.

- Ko je ovde lud, Maja kaže da nema iste mišljenje, ovo je strašno - govorio je Ivan.

- Maja je pokazala da ni ona ni Aneli nemaju stav, ovde je Jovana pevačica rekla da je Aneli favorit i eto ona krenule da se druže - dodao je Uroš.

-Jovana se nalupetala svega - dodao je Milan.

- Maja se ponizila i ovo je njena najgora sezona - dodao je Uroš.

- Ja sam za Maju mislio da ima karakter, stav, ali sada vidim da toga nemam., ali ja ne menjam mišljenje kao oni, ja i dalje mislim da je Sita monstrum. - dodao je Asmin.

- Sutra će biti da Maja koketira sa Anelinim novim dečkom, a Aneli supšta loptu sa Majom zbog Asmina, njih dve misle najgore jedna o drugoj - dodao je Luka.

- Ovi se bave više sa mnom nego sa svojim problemima, Asmina boli što ja neću da budem sa njim, pa proziva nas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.