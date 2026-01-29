AKTUELNO

Domaći

OSUDE SA SVIH STRANA: Ivan udario na Aneli i Maju zbog pomirenja i druženja, njih dve skočile i branile svoje prijateljstvo (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Aneli Ahmić:

- Tolika ljubav prema rođenoj sestri a družiš se sa Majom, da li si realna?

- kakve to veze ima, Maja i ja smo spustile loptu, ja sam zamerila mojoj majci i Siti kada su prozivale Maju, iskreno i ja sam strašno komentarisla Maju, pogotovo kada se zalagala za Hanu i Neria, zamerila sam i Anđelu isto, a onda sam ja došla i ispričala sve o Hani i Neriu, a Maja je mene pljuvala u sedmici, a sada smo okej, družimo se - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Druže ti si Maji oprostila sve, a ja sam ti postao smećar zbog čega - upitao je Ivan,

- Ne znam šta se ti mešaš - rekla je Aneli.

- Je l ja imam sedam tužbi sa tobom ili Maja, svi znamo da Aneli boli ku*ac za Situ, majku i sv - vikao je Ivan.

- Maja je rekla da je Sita spremna da ubije čoveka - dodao je Milan.

- Meni moja majka ništa loše nije rekla za Maju - dodala je Aneli.

- Ljudi su zaboravili neke stvari, Aneli i ja smo bile u svađi desetak dana, a mene niko ne može da ospori, naše druženje ima težinu, poklopile smo se, a sa druge strane Ivan i Luka nemaju pravo da nas komentarišu, jer znamo svi šta je bilo. - rekla je Maja.

- Ona i ja smo se svađali, što zbog Asmina, što zbog Janjuša - rekla je Aneli.

- Ljudi koji su ostrašćeni, imaju pravo da komentarišu, ali svi su ovde spuštali loptu, ja više nemam isto mišljenje o Siti i to je to - rekla je Maja.

- Ko je ovde lud, Maja kaže da nema iste mišljenje, ovo je strašno - govorio je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja je pokazala da ni ona ni Aneli nemaju stav, ovde je Jovana pevačica rekla da je Aneli favorit i eto ona krenule da se druže - dodao je Uroš.

-Jovana se nalupetala svega - dodao je Milan.

- Maja se ponizila i ovo je njena najgora sezona - dodao je Uroš.

- Ja sam za Maju mislio da ima karakter, stav, ali sada vidim da toga nemam., ali ja ne menjam mišljenje kao oni, ja i dalje mislim da je Sita monstrum. - dodao je Asmin.

- Sutra će biti da Maja koketira sa Anelinim novim dečkom, a Aneli supšta loptu sa Majom zbog Asmina, njih dve misle najgore jedna o drugoj - dodao je Luka.

- Ovi se bave više sa mnom nego sa svojim problemima, Asmina boli što ja neću da budem sa njim, pa proziva nas.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

KAO SESTRE NJIH SU DVE! Maja i Aneli udružile snage, ne prestaju sa provociranjem Janjuša (VIDEO)

Zadruga

ON SLUŽI SAMO ZA SPRDNJU: Aneli žestoko potkačila Asmina, pa je Janjuš stavio na stub srama zbog druženja sa Anđelom! (VIDEO)

Zadruga

Napadnuti sa svih strana: Ivan i Janjuš pokazali koliko ih boli druženje Aneli i Anđela, trese se Bela kuća od haosa (VIDEO)

Zadruga

Urnisanje sa svih strana: Filip na meti opakih kritika zbog Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Haos za crnim stolom! Ivan pokušava da svali sve na Aneli, puca od ljubomore na Anđela, Asmin ga prozreo i razotkrio: Branio ju je i kad je u pravu i

Zadruga

Toša postao konobar u očima takmičara Elite 9: Opkolili ga sa svih strana, pa krenuli sa porudžbinama (VIDEO)