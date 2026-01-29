JA MOGU NA POLIGRAF! Mina nastvlja da raskinkava navodnu aferu Anite i Relje Popovića, Luka dodatano raspalio vatru: Nije se zaklela u dete! (VIDEO)

Haos ne jenjava!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Luka, pa šta ako je Anita pre tebe bila sa Reljom Popoviće, to je bilo pre tebe?

- Naravno, to sam i rekao. Ispada da je više verovala Mini i Dači nego meni. Ona meni to nije rekla zaista. Zašto bih je ja kanalio onda ako mi je rekla. Ne mislim da su Dačo i Mina izmislili. Nema ona meni šta da prizna, neću da ispadne klip kako ja pričam na tu temu - rekao je Luka.

- Tebe boli ku*ac, ja te razumem - rekla je MAtora.

- U svakom slučaju sam je stavio u nezgodnu situaciju ako ona želi da sačuva svoju intimu. Ja sam sebi dao za pravo da mora da mi kaže nešto iz svoje prošlosti - rekao je Luka.

- Kako Luka?! Ovde nema poverenja - rekao je Janjuš.

- Ovde pre verujem svojoj devojci nego vama dvoma -rekao je Luka.

- Ne bi mene njegova mama podržala i slala poklone - rekla je Anita.

- Tad nije potegnuta tema - rekao je Dačo.

- jeste, tad je Tamara poslala čestitku - rekla je Anita.

- Nije! Tad se nije znalo za Relju - rekao je Dačo.

- Je l' ti toliko do pi*ke stalo? Veruj jednom svojim očima, a tebe sram bilo šta radiš - skočio je Mića.

- Treba da ga zanima u momentu kad smo zajedno sedele i slale Tami da baci lajk. Anita treba da razmisli kako se Luka oseća u nekim trenucima. Ja moram da se izvinim Nikoliji i Relji. Ja mogu da idem i na poligraf, to nisu male stvari - rekla je Mina.

- Ako Nikolija veruje njima...- rekao je Luka.

- Anita tebi nije krivo jer se to poteglo - rekla je Anita.

- Ja sam ćutala i sklanjala se - rekla je Mina.

- Anita je poslala poruku Tamari da vadi USB - rekao je Milan.

- Posle izdaje koju je doživela ona Mini saopštava i poverava se. Što se nije poverila Mileni Kačavendi? Znaju oni šta rade. Oni žele da se radi o tome! Njih boli ku*ac za bilo koga. Mi sve kapiramo iole normalni. Posle svega toga dolaze pomorandže, a ti juriš da uzmeš tri pomorandže. Luka je l' misliš da su gledaoci degenerici? Oni su u pravu, a tebe ne boli ku*ac ako si iole zaljublje u nju. Kako može da te ne interesuje ako se zaklela u dete da se to nije desilo? - pitao je Janjuš.

- Nije se zaklela u dete! Ja sam je doveo u neprijatnu situaciju - rekao je Luka.

- Da li misliš da je ona tebe pikirala za rijaliti? - pitao je Janjuš.

- Nije - rekao je Luka.

- Ti nju želiš da zaštitiš zato je i ne pitaš - rekao je Asmin.

- Tako je - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić