EVO DA LI ĆE UPLOVITI U VEZU SA NJOM: Đukić progovorio o Boginji i njihovom poljupcu (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Asmina Durdžića:

- Dokle ćeš se ulizivati Maji kada je ne zanimaš za tri života?

- Ja sam danas rekao da sam sa Majom zavrišo, neću više da je branim kao ranije. - dodao je Asmin.

- On je jako slab na mene, ima stav, ali nema karakter, i hvala mu na rečima i svemu, alki ja njega ne gedal na taj način. - rekla je Maja.

Usledilo je pitanje za Boginju:

- Da li si napokon srećna jer je Filip izabrao tebe - upitao je Milana.

- Nije izabrao nikoga, nama je okej - rekla je Boginja.

- Prija nama da se zaglimo, poljubimo, ali ja moram da raščistim sam sa sobom neke stvari, a njoj ću reći šta može da očekuje od mene - rekao je Filip.

Autor: N.B.