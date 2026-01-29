EVO DA LI ĆE UPLOVITI U VEZU SA NJOM: Đukić progovorio o Boginji i njihovom poljupcu (VIDEO)

Šok!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Asmina Durdžića:
- Dokle ćeš se ulizivati Maji kada je ne zanimaš za tri života?
- Ja sam danas rekao da sam sa Majom zavrišo, neću više da je branim kao ranije. - dodao je Asmin.
- On je jako slab na mene, ima stav, ali nema karakter, i hvala mu na rečima i svemu, alki ja njega ne gedal na taj način. - rekla je Maja.
Usledilo je pitanje za Boginju:
- Da li si napokon srećna jer je Filip izabrao tebe - upitao je Milana.
- Nije izabrao nikoga, nama je okej - rekla je Boginja.
- Prija nama da se zaglimo, poljubimo, ali ja moram da raščistim sam sa sobom neke stvari, a njoj ću reći šta može da očekuje od mene - rekao je Filip.
