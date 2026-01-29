AKTUELNO

Domaći

EVO DA LI ĆE UPLOVITI U VEZU SA NJOM: Đukić progovorio o Boginji i njihovom poljupcu (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Asmina Durdžića:

- Dokle ćeš se ulizivati Maji kada je ne zanimaš za tri života?

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam danas rekao da sam sa Majom zavrišo, neću više da je branim kao ranije. - dodao je Asmin.

- On je jako slab na mene, ima stav, ali nema karakter, i hvala mu na rečima i svemu, alki ja njega ne gedal na taj način. - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je pitanje za Boginju:

- Da li si napokon srećna jer je Filip izabrao tebe - upitao je Milana.

- Nije izabrao nikoga, nama je okej - rekla je Boginja.

- Prija nama da se zaglimo, poljubimo, ali ja moram da raščistim sam sa sobom neke stvari, a njoj ću reći šta može da očekuje od mene - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Filip ima to nešto u sebi... Aneli i Đukić otkrili da li će dati svom odnosu drugu šansu (VIDEO)

Zadruga

Konačno! Đukić otkrio da gaji simpatije prema Maji, evo da li će ući u vezu (VIDEO)

Zadruga

Ovo je možda i najveće poniženje: Luka priznao Aniti da je sa njom ušao u vezu samo da bi dokazao šta oseća prema Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je samo početak kraja: Ivan ne predviđa svetlu budućnost Anđeli i Gastozu, smatra da će on uploviti u novu vezu! (VIDEO)

Domaći

Muk u kući! Terza progovorio o suočavanju sa Milicom, evo šta ga najviše boli (VIDEO)

Zadruga

Progovorio o svemu: Dača progovorio o vezi sa Sofi, evo da li mu je ona paravan (VIDEO)