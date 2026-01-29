VOLELA SAM GA NAJVIŠE NA SVETU! Maja nakon svega nije zaboravila Filipa Cara, priznala koliko joj znače LEMURI: Zauvek će ostati pečat u mom životu! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković.

Majo dozivaš Cara i lemure, a pričala si nam o napadima i pištoljima?

- To je istina, tu je naš odnos sasečen. Naravno da se ne bih pomirila. Da li ću ja nekoga da pominjem je moja stvar. Janjuš i Filip su jedina dva mupkarca koja sam ja volela. Ne mogu da poredim sa Bilalom, Markom Markovićem. Nisam imala emociju, imala sam samo strast i hemiju. Lako je biti pošten kad te niko neće, Nataša je to sto posto objasnila. Šta je garancija za bilo šta danas? Ne tražim više lemura, odustala sam. Ja sam sedela na ovim stepenicama kad je on verio drugu devojku, pa je opet jurio mene. Jesam ga volela najviše na svetu i zauvek će ostati pečat u mom životu - rekla je Maja.

- Ona je meni baš objasnila da to nije zbog Filipa Cara i ja sam joj verovao, mislio sam da je iskrena žena - rekao je Asmin.

- Ja sam morala da krijem u garderober igračke kad mi je došao neki bivši. Svi su znali za lemurijadu, to je naš zaštitni znak. Stanislav i ja smo spavali sa lemurima, pa su mi napravili pakao. Moraju prihvatiti moje igračke - rekla je Maja.

- Taj je luđi od tebe - rekao je Janjuš.

- Maja Filipa nije prebolela još uvek. Ona lemura traži zbog Filipa, a ne jer ne može da soava. Potencirala je da je to muški lemur i to jasno govori o svemu. Ovo što se dešava sa Aneli je druženje zbog Filipa Cara - rekao je Bebica.

- Ja kad sam govorio da i dalje volim svoju ženu svi su mi se smejali. Maja je imala preko devet partnera od zaljubljivanja u Filipa i ona i dalje govori da Filipa i dalje voli. Kako on tebi može biti najveća ljubav ako ti je sve uradio? -rekao je Janjuš.

- Ja sigurno ne bih išla sa njim an pusto ostrvo ako sam abortirala. Ja nemam emociju, ali to je ostavilo pečat. Ja ne mrzim ljude - rekla je Maja.

- Ona je videla da ove godine nema kandidata za nju. Gurala je na silu Asmina, pa sad zove Filipa - rekao je Ivan.

- Kakva najveća ljubav? Gledam u plafon, a ti me udaraš štiklom u cevbanicu!? Taki se šlogirao napolju kad je čuo za pištolj. Da li je Takiju dobro kad spominje svaki dan Filipa - rekao je Janjuš.

- Nemoj da mi oni drže moralne pridike! - rekla je Maja.

- Filip je rekao da se dogovorio sa Aneli da joj pošalje čestitku jer nije bila dobra sa Majom. Filip ej rekao da je Boginja jedina vredna ur ijalitiju - rekao je Milan.

- Filipe, to ti nije u redu ako si rekao. On je poslao čestitku sam, ne bi spomenuo naše zajedničke prijatelje - rekla je Aneli.

- Znam da on gotivi Boginju, ali sve je namerno radio zbog mene - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić