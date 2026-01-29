AKTUELNO

Domaći

PREKO OVOGA JOJ NE PRELAZI: Aneli ponovo potkačila Staniju, i dalje sumnja u jedno (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivani!

Luka Vujović ustao je kako bi otkrio kakvo mišljenje Aneli ima prema Caru.

- Laže Aneli, ona je meni sve rekla šta joj je Filip rekao. Izašli smo u superfinalu a ona mi je rekla da joj je pisao Car. Ona je meni rekla da neće da odgovori Filipu, govorila je da ju je muvao - rekaon je Luka.

- Sada se kao Aneli pere od Cara, a to nema poente - govorila je Matora.

- Šta pričaš ti, nisi noprmalna. Ja njega ne pljujem, već sam mu zahvalana - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli ti si vređala Stanoiju, a kako gledaš na sve : -pročitao je Milan pitanje.

- Ona nije ispala fer prema meni, govorila je da je moje dete ciganče, ona je opajdara koja je bila sa starijim muškarcima, a ona da je čovek ona bi uplatila alimentaciju za Noru - rekla je Anelui.

- Pa ona je rekla da će biti sa njom drugarica da me gaze - dodao je Asmin.

- Meni je ova sezona blam blamova, ovde se sve zaboravlja, ali da se setimo da je ona govorila da je Asmin kolšar, a sada priča da je Stanija bila sa njim zbog interesa - govorila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

