Više nema nazad! Luka priznao da veruje u navodu aferu Relje Popovića i Anite, a kad je shvatio šta je uradio zapetljao se u laži (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Je l' tebi nije normalno da će Anita da ćuti za Relju jer je lik oženjen?

- Jeste. Zašto bi ona meni pričala bilo šta od ranije. Ne treba da me zanima da li je imala ili nije, nego da ćutim i da je podržavam. Verujem da je Mini ispričala, a sve drugo što bih rekao ispadam nefer - rekao je Luka.

VOLELA SAM GA NAJVIŠE NA SVETU! Maja nakon svega nije zaboravila Filipa Cara, priznala koliko joj znače LEMURI: Zauvek će ostati pečat u mom životu! (

- Anita nije ćutala za Relju nego je ušla sa namerom. Mislila sam da je namerno gurnula priču, a svakako i jeste ejr je ispričala Mini i Dači. ANita možda štiti Relju je rplanira da ponovi sve sa njim. Čak i Luki imponuje to jer je on u fazonu: "Je*ote imam ribu koju je je*ao Relja". Kakvo mišljenje imaš o Relji? Kako ti ne bi imponovalo da si bila sa njim? Oboma imponuje - rekla je Teodora.

- Mislim da bi trebao da zna. Problem je ako se napolju dokaže drugačije - rekao je Filip.

- Ako si to uradila Bog će te kazniti i duplo ti vratiti - rekao je Bora.

- Ja sam rekao da verujem da dok je sa mnom nije slala lajkove. Verujem da je rekla Mini i tebi. Verujem da me je slagala kad sam pitao da li je Dači špričala. Da li je bila sa Reljom? Rekla je da nije. Mislim da me i tu slagala. Ili je ona vama ispričala, pa je toliko luda da je htela da pokrene priču ili je bila sa njim pa sad negira - rekao je Dača.

JA MOGU NA POLIGRAF! Mina nastvlja da raskinkava navodnu aferu Anite i Relje Popovića, Luka dodatano raspalio vatru: Nije se zaklela u dete! (VIDEO)

- Luka se zakleo da ako se ispostavi da je bila da raskida sa njom, a sad je sve top - rekao je Dačo.

- Nikad se nisam zakleo - rekao je Luka.

- Zakleo se! Ovo je onda sve iz koristi - rekao je Dačo.

- Kako pravimo decu iz koristi? - skočila je Anita.

