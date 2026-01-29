NE SMEM DA ZAMIŠLJAM ŠTA JE SVE MOGLO DA BUDE: Miki progovorio o poljupcu sa Kačavendom, otkrio da mu nije bilo svejedno u njenom zagrljaju (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Milenu Kačavendu:

- Kačavenda koga biraš, Janjuša ili Mikija samo kada si pijana?

- Pečenicu, ali ipak ne biram nikoga, drago mi je da smo se svi zabavili, ne planiram da ulazim u veze, nisam luda. - rekla je Milena.

- Ne znam šta da kažem, uvek sam ja opcija B. Moram da kažem da su joj grudi kao dormeo, šalim se, malo smo se zezali sa ukusom, bilo nam je lepo. Ne smem da zamišljam šta bi bilo kada bi bilo, šalim se moram da kažem da smo se mi družili da se zezamo. Meni je Milena kao prijatelj super, a rekao sam ja njoj da nisam ja takav - rekao je Miki.

- Vi ne znate koliko ljudi navija za Mikija i Kačavendu - dodao je Milan.

- Vrlo rado ću odgovoriti, jedino mi je žao Lukine podrške, njega je to više pogodilo nego bilo šta. Šalu na stranu, ne može niko da mi kaže da se oni gledaju samo kao drugovi, da su napolju to bi gorelo. Ja ovde nemam drugaricu, a oni se ovde tako ne gledaju. Ona je u Mikiju videla čoveka koji joj odgovara, Miki i ona najbliži koji postoje na žurci su njih dvoje, ona njemu leži an grudima, a on bi nju uz radijator, - rekao je Janjuš.

- Nisam ja laka riba, ne nadajte se, da ću pokleknuti - rekla je Milena.

- Boginja je lepo rejkla, kao i Miki male grudi za uživanje, a velikie za izivljavalje - rekla je Jakišćla.-

Autor: N.B.