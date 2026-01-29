AKTUELNO

Domaći

PROVALILA GA! Maja analizirala Janjušev odnos prema Aneli, provalila njegovu igru: Ima emocije i dalje... (VIDEO)

Dosta toga!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno putanje za Marka Janjuševića Janjuša:

- Da li je Šakira ponovo probudila stras prema Aneli, ili se samo čini?

- Tako je i ranije bilo, sa mnom takav odnos može da ima do kraja, vidim da joj jako prija, samo ne znam što beži od toga, ja želim takav odnos sa njom do kraja, ali ako ona ne želi, ja to neću raditi - rekao je Janjuš pa je dodao:

- Pitao sam je da li joj više prija moj ili Anđelov zagljaj, ona je rekla Anđelov. Ona se sa mnom jednom zajebavala a sada se ja zaje*avam - rekao je janjuš.

- Ma puši bre ku*ac, toliko si nebitan - dodala je Aneli.

- Janjuš je i dalje lud za Aneli, nije ravnodušan prema njoj, on ima potrebu da je kanali kada se pominje sa nekim drugim muškarcem, a kada je sa njim onda je super,. Njega nije prošlo, ima emociju prema njoj - rekla je Maja.

- To je istina, nešto postoji - dodao je Janjuš.

Autor: N.B.

