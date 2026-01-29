BILI SU U NJEGOVOM... Mina raskrinkala Anitu, otkrila sve o njenoj aferi sa Reljom Popovićem (VIDEO

AU!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Anitu Stanojlović:

- Da li si svesna da mi svi znamo da si bila sa Reljom, prestani da se kuneš u sina, pošto si se tako klela i Matoroj a znamo šta si radila?

- To se nije desilo, neću da priznajem bilo šta - rekla je Anita.

- Rekla mi je da je više puta išta u njegov stidio ali nije mogla da nađe parking. Hvalila se masnicama, od seksa, pričala je da je sve bilo dobro. Rekla mi je i za to kada je Nikolija zvala dok su oni bili zajedno, a bila je i pesma koju je on spremao za nov album - rekla je Mina.

- Anita šta Mina sve laže - dodao je Janjuš.

- Ja sam svoje rekla - govorila je Anita.

- Kako si ti sve zaboravila što se tiče Anđela pa ste se družili ovde? - glasilo je pitanje za Kačavendu.

- Ja nisam zaboravila, samo sam ćutala, a kada sam ga pitala u nekim momentima da li hoće sukob sa mnom, on je govorio ne, a sve vreme je podbadao. ja sam od starta sumnjala, i imam pravo na to, mi smo ratovali, a on je meni slao sve ono deset dana pred elitu slao poruke - rekla je Milena.

- Šta si ti mislila, ja ništa nisam rekao ti si sve pričala, a ispada da ja tebe navlačim - rekao je Anđelo.

- Ti si danas rekao da si imalo lažni odnos u Eliti 7, ne znam šta ti lupetaš, - rekla je Milena.

- Ti si bre želela da izađeš sa mnom iz rijalitija kada je bilo ono sa Miljanom - rekao je Anđelo.

- Naravno, ali to bi bilo za bilo koga - govorila je Milena.

Autor: N.B.