BILA BIH NAJBOLJA U TOME: Milena dobila predlog za nov posao, priznala da bi zarađivala milione, a onda joj je Uroš poručio sledeće (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Anitu Stanojlović:
- Baš ste prelep par Relja i ti, a kako kažu Anita, nek žene vežu kerove?
- Mene to ne interesuje, ja sam najlepša sa mojim dečkom, a mene ne zanimaju zauzeti muškarci - rekla je Anita.
- Milena da li misliš otvoriti hot line liniju? - glasilo je pitane.
- Naravno, ako odradim to biću uspešna i tu, rekao mi je Đole Vip kralj, to je dobar posao- dodala je Kačavenda.
- Meni je jako drago zbog MIlene, ona je prava za to, ali samo da stenje gej osobama - rekao je Uroš.
- Uroše, da li si svestan koliko si ti lep kao muškarac, uloga žene ti ne pristaje - glasilo je pitanje.
- Hvala, nisam navikao na onolike pohvale, dao sam svoj maksimum.
Autor: N.B.