SKANDAL EPSKIH RAZMERA! Bora beskonačni broj puta PLJUNUO Anastasiju, pa je ispolivao! OBEZBEĐENJE OPKOLILO IMANJE! (VIDEO)

Karambol!

Nakon završetka emisije "Pitanja gledalaca" Bora Santana je doleteo do spavaće sobe kako bi nastavio obračun sa svojom bivšom devojkom Anastasijom Brčić.

On je došao vidno besan jer nije mogao da prihvati njeno muvanje i poljupce sa Muratom i Sandrom Todić, pa je ubacio u petu i sručio joj more uvreda u lice.

Ona je u svom stilu uzvraćala, što je njega dodatno izrevoltiralo, pa je pljunuo beskonačan broj puta, a završilo je i sa polivanje.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić