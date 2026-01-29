AKTUELNO

SKANDAL EPSKIH RAZMERA! Bora bezbroj puta PLJUNUO Anastasiju, pa je ispolivao! OBEZBEĐENJE OPKOLILO IMANJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon završetka emisije "Pitanja gledalaca" Bora Santana je doleteo do spavaće sobe kako bi nastavio obračun sa svojom bivšom devojkom Anastasijom Brčić.

Foto: TV Pink Printscreen

On je došao vidno besan jer nije mogao da prihvati njeno muvanje i poljupce sa Muratom i Sandrom Todić, pa je ubacio u petu i sručio joj more uvreda u lice.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je u svom stilu uzvraćala, što je njega dodatno izrevoltiralo, pa je pljunuo beskonačan broj puta, a završilo je i sa polivanje.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

