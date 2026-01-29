Svaki dan ću te pljuvati da se prisetiš ko sam! Bora se ne zaustavlja, rešio da Anastasiji priredi pakao narednih dana, ona gleda u pod od BRUKE I SRAMOTE! (VIDEO)

Haos!

Anastasija Brčić krenula je iz radionice kako bi otišla na spavanje kad je naletela na Boru Santanu koji je došao da se obračuna sa njom.

- Slušaj me sad ovako! Ne obraćaj me i obilazi me u svakom luku. Nemoj da si me uzimala u usta, tri metra od mene da si išla, dro*ljo jedna, lezbačno. Gaće su ti ispale, nema s kim se nisi je*ala i ljubila! Treba da se je*eš da ti guraju ruku na usta da ti izađe. Lepo mi je majka rekla da će tako da me nazivaju sve dr*ljetine. Pljuvaću te svaki dan po jednom da se prisetiš ko sam - rekao ej Bora.

Autor: A.Anđić