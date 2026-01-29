Mina raskrinkala drugaricu Anitu i njenu navodnu aferu sa Reljom, Bora napravio Anastasiji SKANDAL epskih razmera, Miki priznao da bi UŠAO U VEZU sa Kačavendom! (VIDEO)

Žestoka noć je iza nas.

Sinoć se u "Eliti 9" održala još jedna "Pitanja gledalaca", te su mnoge tajne otkrivene, jedno od pitanja stiglo je za Asmina Durdžića: "Asmine, gde nestade onolika ljubav prema Staniji?"

- Ja jesma nju branio i išao sam protiv celog sveta, ali imali smo par sitnica pre rijalitija koje su počele da gase sve. Ja sam se na Maju prešaltao posle mesec dana. U početku sam se malo zezao. Napolju imam obaveza, pa nisam mnogo razmišljao. Par meseci unazad smo imali problema. Ja nikad nisam rekao da se borim za ljubav, napolju sam se borio. Ja sam ovde ušao da se borim za svoje ime i porodicu, protoiv Site! - rekao je Asmin.

- On je dva i po meseca branio Staniju. On je rekao da za matorce nije istina. Branio je, da bi na kraju u klipu sa Dačom rekao da je gora od drugih. Potvrđuješ da je tačno ono što je Aneli rekla. Mi možemo da nagađamo šta je u pitanju, možemo da pomislimo šta hoćeš - rekla je Matora.

- Da mene moj brat pljuje napolju ja bih mu je*ao mater. Ako ona mene misli da može da pljuje bez razloga neće moći - rekao je Asmin.

- Izneo si kako je kačila slike za Marka Markovića, pa za nekog druga. Pričao si u smislu kako je ona tebi bila neverna. Ako ti je pred ulazak rekla da ne budeš sa Majom, samim tim si je razočarao jer si se zaljubio - rekla je Matora.

- Bolje se bavi sa Draganom i Janjušem! - rekao je Asmin.

- On je ušao kao zauzet muškarac. Meni da je ušao ovako bivši verenik ja bih haos napravila. Kose mu se reči i dela. Očigledno nije bila dovoljno jaka ljubav! Ja u rijaliti nikad ne ulazim zauzeta baš iz ovih razloga. Nisam tip koji vara. Nije bilo to toliko jako čim je došlo do ovih situacija - rekla je Maja.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Hanu Duvnjak:

- Nerio je došao ovde, najstrašnije je oblatio svoju majku, odrekao se nje, samo da bi stao uz tebe i tvoju porodicu, šta on treba još da uradi?

- Meni je to dovoljno, ja njemu prigovaram zbog drugih stvari, sve što je on uradio je sjajno, on je rešio da uđe ovde na svoju priču, ali - pričala je Hana, a Bora je prekinuo:

- Njoj se sviđa Terza karakterno i to je to - rekao je Bora.

- Molim te Boro ne lupetaj, ja Neriu zameram tri stvari, što je tek sada i na ovaj način moralo doći do ovoga, ja sam htela da odemo na vreme, a njega boli ku*ac za sve, ali možda bi sada bilo drugačije. - rekla je Hana.

Tokom reklama Aneli Ahmić je komentarisala Hanu Duvnjak:

- Ona sve radi samo da bi ponizila Neria, nju ništa drugo ne zanima - rekla je Aneli.

- Stalno govori kako je on loš - dodao je Uroš.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Jovanu Tomić Matoru, Draganu, Aneli i Ivana.

Kako ste tako nepažljivi da pokažete takvu nebrigu za pse? Luka svaka ti čast!

- Psi su bili napolju, igrali se sasvim normalno, ali je jezero zaledilo. Mislili su da je zaleđeno i dalje, pa su unutra upali - rekla je Aneli.

- Od kad je Lea došla Aneli nikad nije vodila računa. Džumiju smo Jovana i ja posleveće sto posto. To je bio trenutak nepažnje. Ja sam Džumija stalo sklanjala da to ne radi. Nisam ja došla da samo čuvam psa i smatram da nismo krivi - rekla je Dragana.

- Ne pada mi na pamet da se pravdam. Desilo se da su upali u vodu. Svako ko se našao to bi to uradio da ih izvadi. Lea izleti i kad obezbeđenje dođe na vrata. Hvala Bogu da su živi i zdravi i da se Luka našao u tom trenutku. Nismo nemarni, ne smatram. Ne mislim da smo nemrani samo se desilo tako. To rade samo hejteri koji nas ne gotive - rekla je Matora.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Neria Ružanjija.

Kako to da si se promenio prema Hani od vremena kada si od svoje tetke uzimao slatkiše? Da li shvatiš da te Janjuš krivo savetuje da varaš Hanu, samo da bi naveo priču na njenu vodicu?

- To smo se Janjuš i ja za*ebavali. Nisam se ja promenio prema Hani od kad sam poboljšao odnos sa Aneli. Ona i ja jesmo bliži i pričamo. Mi ćemo opet da se posvađamo, ali ja nju volim, pa je volim. Volim i Hanu naravno, ali ne mogu da se pkašam kao da je neki duh ušao. Aneli meni nije ništa nažao uradila. Ne mofgu da se ponašam kao da je duh - rekao je Nerio.

- Ja zbog njega komuniciram sa njom. Ko sam ja njemu da naređuejm kako će se ponašati sa njom. Ja nju ne želim da vređam - rekla je Hana.

- Ona je prva komunicirala sa mnom, a Neriju je bio drago. Kako se ona postavi prema meni tako i ja prema njoj - rekla je Aneli.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Aneli Ahmić:

- Tolika ljubav prema rođenoj sestri a družiš se sa Majom, da li si realna?

- kakve to veze ima, Maja i ja smo spustile loptu, ja sam zamerila mojoj majci i Siti kada su prozivale Maju, iskreno i ja sam strašno komentarisla Maju, pogotovo kada se zalagala za Hanu i Neria, zamerila sam i Anđelu isto, a onda sam ja došla i ispričala sve o Hani i Neriu, a Maja je mene pljuvala u sedmici, a sada smo okej, družimo se - rekla je Aneli.

- Druže ti si Maji oprostila sve, a ja sam ti postao smećar zbog čega - upitao je Ivan.

- Ne znam šta se ti mešaš - rekla je Aneli.

- Je l ja imam sedam tužbi sa tobom ili Maja, svi znamo da Aneli boli ku*ac za Situ, majku i sv - vikao je Ivan.

- Maja je rekla da je Sita spremna da ubije čoveka - dodao je Milan.

- Meni moja majka ništa loše nije rekla za Maju - dodala je Aneli.

- Maja je pokazala da ni ona ni Aneli nemaju stav, ovde je Jovana pevačica rekla da je Aneli favorit i eto ona krenule da se druže - dodao je Uroš.

-Jovana se nalupetala svega - dodao je Milan.

- Maja se ponizila i ovo je njena najgora sezona - dodao je Uroš.

- Ja sam za Maju mislio da ima karakter, stav, ali sada vidim da toga nemam., ali ja ne menjam mišljenje kao oni, ja i dalje mislim da je Sita monstrum. - dodao je Asmin.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju i Filipa.

Zašto ne date šansu da budete u vezi, da ne ostane sve na utorku?

- Nema potrebe da se produbljuje naš odnos dalje. Kad je trebao da priđe i porazgovara nije. Ja vezu nisam ni potencirala. Imali smo preopuštenu komunikaciju i slobodu u odnosu i smatram da je trebao da priđe meni kao ortak. Dalje nema potrebe, stojim iza onog što sam rekla jer me kao čovek razočarao - rekal je Maja.

- Ja o njoj ne pričam, ona je pričala o tome. Mene je blam te situacije! Ona se naljutila najviše kad je videla klip sa Aneli. Krivo mi je da ne komuniciramo, ali ako je to cena onog što se desilo... Ja ne želim, i dalje postoji ta tenzija. Ja neću na silu da trčim i da na silu nešto radimo - rekao je Filip.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

Asmine toliko ne podnosiš Filipa što je imao se*s sa Majom, svuda ga ogovaraš. Nije samo on hteo se*s sa njom, nego i ona sa njim.

- Za mene nije muškarac. Rekao sam mu sve u facu što sam imao. Ja sam imao žena bomba i niko nije smeo da komentariše moju devojku. On za mene nije muškarac. Za mene ona ne može biti kriva jer je imala od njega lažnu nadu. Da je bilo obrnuto kao sa Vanjom onda bi bila Maja kriva, ali on je njoj davao lažnu nadu - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao da sebe ne vidim sa Majom u vezi. Mi se znamo dugi niz godina i posle toga smo se par puta videli. Mi smo drugari, ali nikad nismo pričali na temu veze. Devedeset posto muškaraca funkcioniše napolju kao ja - rekao je Filip.

- On je morao da zna da ako se desi se*s sa Majom da nije isto kao sa neko drugom. Trebao je da bude svestan da će postati neka priča i da će imati težinu. Mora da se priča o ovome što si ti uradio. Mogu da se predstavljaju nekom drugom kao drugari, ali meni ne mogu. Vidi se u startu sve - rekao je Janjuš.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Luka, pa šta ako je Anita pre tebe bila sa Reljom Popoviće, to je bilo pre tebe?

- Naravno, to sam i rekao. Ispada da je više verovala Mini i Dači nego meni. Ona meni to nije rekla zaista. Zašto bih je ja kanalio onda ako mi je rekla. Ne mislim da su Dačo i Mina izmislili. Nema ona meni šta da prizna, neću da ispadne klip kako ja pričam na tu temu - rekao je Luka.

- Tebe boli ku*ac, ja te razumem - rekla je Matora.

- U svakom slučaju sam je stavio u nezgodnu situaciju ako ona želi da sačuva svoju intimu. Ja sam sebi dao za pravo da mora da mi kaže nešto iz svoje prošlosti - rekao je Luka.

- Kako Luka?! Ovde nema poverenja - rekao je Janjuš.

- Treba da ga zanima u momentu kad smo zajedno sedele i slale Tami da baci lajk. Anita treba da razmisli kako se Luka oseća u nekim trenucima. Ja moram da se izvinim Nikoliji i Relji. Ja mogu da idem i na poligraf, to nisu male stvari - rekla je Mina.

- Posle izdaje koju je doživela ona Mini saopštava i poverava se. Što se nije poverila Mileni Kačavendi? Znaju oni šta rade. Oni žele da se radi o tome! Njih boli ku*ac za bilo koga. Mi sve kapiramo iole normalni. Posle svega toga dolaze pomorandže, a ti juriš da uzmeš tri pomorandže. Luka je l' misliš da su gledaoci degenerici? Oni su u pravu, a tebe ne boli ku*ac ako si iole zaljublje u nju. Kako može da te ne interesuje ako se zaklela u dete da se to nije desilo? - pitao je Janjuš.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Asmina Durdžića:

- Dokle ćeš se ulizivati Maji kada je ne zanimaš za tri života?

- Ja sam danas rekao da sam sa Majom zavrišo, neću više da je branim kao ranije. - dodao je Asmin.

- On je jako slab na mene, ima stav, ali nema karakter, i hvala mu na rečima i svemu, alki ja njega ne gedal na taj način. - rekla je Maja.

Usledilo je pitanje za Boginju:

- Da li si napokon srećna jer je Filip izabrao tebe - upitao je Milana.

- Nije izabrao nikoga, nama je okej - rekla je Boginja.

- Prija nama da se zaglimo, poljubimo, ali ja moram da raščistim sam sa sobom neke stvari, a njoj ću reći šta može da očekuje od mene - rekao je Filip.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković.

Majo dozivaš Cara i lemure, a pričala si nam o napadima i pištoljima?

- To je istina, tu je naš odnos sasečen. Naravno da se ne bih pomirila. Da li ću ja nekoga da pominjem je moja stvar. Janjuš i Filip su jedina dva mupkarca koja sam ja volela. Ne mogu da poredim sa Bilalom, Markom Markovićem. Nisam imala emociju, imala sam samo strast i hemiju. Lako je biti pošten kad te niko neće, Nataša je to sto posto objasnila. Šta je garancija za bilo šta danas? Ne tražim više lemura, odustala sam. Ja sam sedela na ovim stepenicama kad je on verio drugu devojku, pa je opet jurio mene. Jesam ga volela najviše na svetu i zauvek će ostati pečat u mom životu - rekla je Maja.

- Ona je meni baš objasnila da to nije zbog Filipa Cara i ja sam joj verovao, mislio sam da je iskrena žena - rekao je Asmin.

- Ja sam morala da krijem u garderober igračke kad mi je došao neki bivši. Svi su znali za lemurijadu, to je naš zaštitni znak. Stanislav i ja smo spavali sa lemurima, pa su mi napravili pakao. Moraju prihvatiti moje igračke - rekla je Maja.

Luka Vujović ustao je kako bi otkrio kakvo mišljenje Aneli ima prema Caru.

- Laže Aneli, ona je meni sve rekla šta joj je Filip rekao. Izašli smo u superfinalu a ona mi je rekla da joj je pisao Car. Ona je meni rekla da neće da odgovori Filipu, govorila je da ju je muvao - rekaon je Luka.

- Sada se kao Aneli pere od Cara, a to nema poente - govorila je Matora.

- Šta pričaš ti, nisi noprmalna. Ja njega ne pljujem, već sam mu zahvalana - dodala je Aneli.

- Aneli ti si vređala Staniju, a kako gledaš na sve : -pročitao je Milan pitanje.

- Ona nije ispala fer prema meni, govorila je da je moje dete ciganče, ona je opajdara koja je bila sa starijim muškarcima, a ona da je čovek ona bi uplatila alimentaciju za Noru - rekla je Aneli.

- Pa ona je rekla da će biti sa njom drugarica da me gaze - dodao je Asmin.

- Meni je ova sezona blam blamova, ovde se sve zaboravlja, ali da se setimo da je ona govorila da je Asmin kolšar, a sada priča da je Stanija bila sa njim zbog interesa - govorila je Milena.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Je l' tebi nije normalno da će Anita da ćuti za Relju jer je lik oženjen?

- Jeste. Zašto bi ona meni pričala bilo šta od ranije. Ne treba da me zanima da li je imala ili nije, nego da ćutim i da je podržavam. Verujem da je Mini ispričala, a sve drugo što bih rekao ispadam nefer - rekao je Luka.

- Anita nije ćutala za Relju nego je ušla sa namerom. Mislila sam da je namerno gurnula priču, a svakako i jeste ejr je ispričala Mini i Dači. ANita možda štiti Relju je rplanira da ponovi sve sa njim. Čak i Luki imponuje to jer je on u fazonu: "Je*ote imam ribu koju je je*ao Relja". Kakvo mišljenje imaš o Relji? Kako ti ne bi imponovalo da si bila sa njim? Oboma imponuje - rekla je Teodora.

- Mislim da bi trebao da zna. Problem je ako se napolju dokaže drugačije - rekao je Filip.

- Ja sam rekao da verujem da dok je sa mnom nije slala lajkove. Verujem da je rekla Mini i tebi. Verujem da me je slagala kad sam pitao da li je Dači špričala. Da li je bila sa Reljom? Rekla je da nije. Mislim da me i tu slagala. Ili je ona vama ispričala, pa je toliko luda da je htela da pokrene priču ili je bila sa njim pa sad negira - rekao je Dača.

U sklopu emisije " Pitanja gledalac" došlo je do žestoke svađe između Bore Santane i Dušice Đokić.

- M*š bre u maline! Tata ti je*ao ujaka i napravio kesten. Dva ćaleta i ujak ti došli ovde. Došli u kao da krompire sade sa ovolikim rukama, a ne maline - rekao je Bora.

- Moja mama se nikad nije našminkala, prirodno je lepa - rekla je Dušica.

- Zato ti i kažem. Krompiruše jedne! Ona i ova avatarka meni došle, neće ni Nerio da je spasi. Je*em ti tatu i tatu. Je*ao ti crnac tatu i tatu - rekao je Bora.

- Što tebi nisu došli? Šest hektara maline imaju - dodala je Dušica.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Milenu Kačavendu:

- Kačavenda koga biraš, Janjuša ili Mikija samo kada si pijana?

- Pečenicu, ali ipak ne biram nikoga, drago mi je da smo se svi zabavili, ne planiram da ulazim u veze, nisam luda. - rekla je Milena.

- Ne znam šta da kažem, uvek sam ja opcija B. Moram da kažem da su joj grudi kao dormeo, šalim se, malo smo se zezali sa ukusom, bilo nam je lepo. Ne smem da zamišljam šta bi bilo kada bi bilo, šalim se moram da kažem da smo se mi družili da se zezamo. Meni je Milena kao prijatelj super, a rekao sam ja njoj da nisam ja takav - rekao je Miki.

- Vi ne znate koliko ljudi navija za Mikija i Kačavendu - dodao je Milan.

- Vrlo rado ću odgovoriti, jedino mi je žao Lukine podrške, njega je to više pogodilo nego bilo šta. Šalu na stranu, ne može niko da mi kaže da se oni gledaju samo kao drugovi, da su napolju to bi gorelo. Ja ovde nemam drugaricu, a oni se ovde tako ne gledaju. Ona je u Mikiju videla čoveka koji joj odgovara, Miki i ona najbliži koji postoje na žurci su njih dvoje, ona njemu leži an grudima, a on bi nju uz radijator, - rekao je Janjuš.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Aneli:

- Kada će ti postati jasno da bivšima nisi ni na mapi?

- Možda i nisam, ali ja mislim da jesam - rekla je Aneli.

- Ona je mene jurila i sve vreme me prozivala. Nije htela da me pusti na miru, pokušava da dokaže nešto što nije istina, a jurila me sve vreme - rejkao je Asmin.

- Ja se pola stvari ne sećam od sinoć, ali vidim da je tu. Mi smo svi bežali od nje - rekao je Janjuš.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anitu i Minu.

Vi nešto pričate o druženju Aneli i Maje, a vaše druženje šta ćemo s tim?

- Ja sam ušla ovde i spontano se desilo da spustimo loptu i da se zbližimo. Ona je iznela istinu za neke stvari i ne mogu da se ljutim. Nakon ovoga nikad više nećemo sestid a pričamo. NJih dve su na sudu devet godina i ovo je mnogo realnije od onog druženja tamo - rekla je Anita.

- Njihovo druženje ima veću težinu, naše nema toliku. JA sam htela da pružim šansu da vidim da li je drugačija, ali nije i naš odnos je završen - rekla je Mina.

- Mi jesmo na sudu, ali je naš odnos spontano počeo - rekla je Maja.

Aneli, što si Toši donela pramen Majine kose?

- Ja sam izvadila i pokazala pramen kose, a Toša me iskulirao. Našla sam to u džepu - rekla je Aneli.

- Bio sam šokiran. Majinu kosu drži u džepu i ne kontam šta je poenta tome - rekao je Janjuš.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno putanje za Marka Janjuševića Janjuša:

- Da li je Šakira ponovo probudila strast prema Aneli, ili se samo čini?

- Tako je i ranije bilo, sa mnom takav odnos može da ima do kraja, vidim da joj jako prija, samo ne znam što beži od toga, ja želim takav odnos sa njom do kraja, ali ako ona ne želi, ja to neću raditi - rekao je Janjuš pa je dodao:

- Pitao sam je da li joj više prija moj ili Anđelov zagljaj, ona je rekla Anđelov. Ona se sa mnom jednom zajebavala a sada se ja zaje*avam - rekao je janjuš.

U jednom momentu tokom emisije došlo je do sukoba između Bore Santane i Murata.

- Mrš ti ološu jedan,idi sa onom ku*vom - govorio je Bora aludirajući na Anastasiju.

- Bolje sa ku*vom nego sa Urošem - vikao je Murat.

- Ajde d*oljo ustaj - govori je Bora i lomio njene stvari a obezbeđenje ga je pratilo u stopu.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

Bravo kako si uspeo da ostaneš onako hladan na Aneline provokacije.

- Jesam i tako će da bude do jula. Ja više ne želim da budem deo priče Aneli i njene porodice - rekao je Asmin.

Anita, zašto dozvoljavaš da nebitni ljudi utičnu na tvoju vezu jer je Luka predivan prema tebi?

- Mene mogu da poremete ljudi. Ja sam sebi zacrtala da više neću dozvoliti neke stvari. Želim da se fokusiram na naš odnos i da se slažimo. Ugađa mi i dobar je čovek - rekla je Anita.

- Naravno da nosi težnu što sam tek izašao iz odnosa. Ja sam ovakav uvek bio i ne želim nikada da pokažem da sam mačo muškarac i da sam neko ko govori ženi šta treba da radi. Sve radim isto, takav sam i volim da se i žena pita - rekao je Luka.

Terza, da li će te pokolebati razne priče kao i razne prepiske koje raspredaju tvoji prijatelji o Sofiji?

- Ne zanima me kao i prošle sezone. Onda mi nisu prijatelji ako blate nju. Pokušavaju verovatno da uđu ovde. Pričali su o njoj svašta, a ja napolju ništa nisam video. Ne može ništa da me poremeti kao prošle godine, ne zanima me. Bitno je kako se ona ponaša prema meni. To su smeća obična - rekao je Terza.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Viktora Gagića.

Luka je hteo da ti kaže da je Mina bila i sa Filipom Đukićem i sa Borom Santanom.

- Ja to ne znam, ako je istina nek potvrde. Ako je bila mene to ne zanima, bilo je pre mene - rekao je Viktor.

- Nikad nisam spomenuo ni Boru ni Filipa. Nisam znao da devojka radi na Redu. Ja nisam čuo tu priču nikad da bih mogao da kažem. Znam samo da su kolege na televiziji - rekao je Luka.

- To se priča od prve sezone, već je smešno - rekao je Filip.

- Zna se da sve što je tako ja priznam. Ja sam priznavala id ruga stvari o sebi, što ne bih i ovo - rekla je Mina.

Bora Santana ne može da dođe sebi nakon haosa sa Muratom, te se vratio u sobu kako bi se obračunao sa Anastasijom Brčić.

- Ova pijandura lezbačarska. Ajde da rešavaš svoje stvari. Ajde kod dečka u krevet, misliš da sam ja budala. Ima da te pljujem svaki dan - rekao je Bora.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Anitu Stanojlović:

- Da li si svesna da mi svi znamo da si bila sa Reljom, prestani da se kuneš u sina, pošto si se tako klela i Matoroj a znamo šta si radila?

- To se nije desilo, neću da priznajem bilo šta - rekla je Anita.

- Rekla mi je da je više puta išta u njegov stidio ali nije mogla da nađe parking. Hvalila se masnicama, od seksa, pričala je da je sve bilo dobro. Rekla mi je i za to kada je Nikolija zvala dok su oni bili zajedno, a bila je i pesma koju je on spremao za nov album - rekla je Mina.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Draganu Stojančević.

Ko je bolji u vođenju ljubavi Janjuš, Matora ili Šebez kom si psa poklonila?

- Ne želim da komentarišem, sve što je bilo pre nje, bilo je. Poklonila sam mu psa - rekla je Dragana.

- Bila sam sa devojkom koja se bavila drugim stvarima. Znala sam za kuče i da su bili u vezi. Bitno mi je samo da me ne laže u oči. S obzirom da znam nemam nikakav problem - rekla je Matora.

Mićo, toliko se boriš da dokažeš da je Anita bila sa Lukom, a kad je bilo da je Aneli bila sa Karićem ćutao si kao zaliven.

- Ne verujem da je bila sa Karićem! Ovde su njene direktne poruke za nekoga spolja. Nikakav dokaz nemam da je Aneli bila sa Stefanom, a kao pametan čovek imam da je ona bila sa Reljom. Ja sam tada rekao: "Luka ne možeš da budeš prijatelj Stefanu", rekao sam da ne verujem u njihovo prijateljstvo. Oni su se kleli u prijateljstvo. Ovde imam milion razloga da kažem da! Ja ne nasedam na polovne informacije - rekao je Mića.

- Aneli je imala nervni slom kad je spomenuto to za Stefana - rekao je Luka.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Anitu Stanojlović:

- Baš ste prelep par Relja i ti, a kako kažu Anita, nek žene vežu kerove?

- Mene to ne interesuje, ja sam najlepša sa mojim dečkom, a mene ne zanimaju zauzeti muškarci - rekla je Anita.

- Milena da li misliš otvoriti hot line liniju? - glasilo je pitane.

- Naravno, ako odradim to biću uspešna i tu, rekao mi je Đole Vip kralj, to je dobar posao- dodala je Kačavenda.

- Meni je jako drago zbog MIlene, ona je prava za to, ali samo da stenje gej osobama - rekao je Uroš.

- Uroše, da li si svestan koliko si ti lep kao muškarac, uloga žene ti ne pristaje - glasilo je pitanje.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Nerija Ružanjija.

Da li bi dopustio Hani da se izbocka kao Aneli, Maja i tvoja majka?

- Ja njoj govorim da to ne radi! Rekao sam da uradi zube, ali da ne menja lični opis - rekao je Nerio.

- Ja sam rekla da ću samo da uradim malo usta i zube i ekstenzije - rekla je Hana.

Bebice, kada bi hipotetički pustili sve klipove iz izolacije, da li bi bio spreman da je pustiš da bude srećna bez tebe?

- Da je htela da bude srećna bez mene ne bi se vratila. Da je nešto drugačije bilo verovarno ne bi bila sa mnom sad - rekao je Bebica.

- To je sve tako trebalo da bude. Mislim da bi ga pogodilo, ali se ne bi ništa promenilo -rekla je Teodora.

Boro, dokle više da te prave budalom i da te sprdaju Anastasija i ova sirovina Todička?

- Nek se ljube i nek rade šta hoće. Mene prozivala da sam gej, a ona lezbejka. Todićka počela da mi pravi kao ljubomorne scene, kao ljubi mi se sa ribom. Nisam hteo dečku bilo koju reč da kažem, ali na reklamama me provukao i pod*ebavao. Da li se ide sa mrtvom pijanom devojkom? Ja sam bio u šoku da smo raskinuli - rekao je Bora.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Nenada Macanovića Bebicu:

- Zašto si neraspoložen svaki božiji dan?

- Nema veze za rijaliti, nešto privatno se dešava napolju, a ja o tome ne želim - rekao je Bebica.

- Uroše rekao si da je kuma najveće moguće posrnuće, misliš da je sada pokazala sve? - glasila je pitanje.

- Ona je pljuvala sve, a ona je najgora, sramota je sve što je radila, nju svi gledaju kao kombinaciju - rekoa je Uroš.

- Teodora da li se osećaš kao upravnica zatvora? - glasilo je pitanje:

- Promeniću to, delujem i sebi nekad tako, ali poradiću na tome - rekla je Teodora.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Sunčicu Milić.

Zbog čega ne voliš Anastasiju?

- Jer je dvolični manipluator, a to se vremenom i pokazuje. Nemam ništa lično protiv nje. Mislim da igra igrice i uvlači svoje prijateljice. Džukački se ponaša prema svojim prijateljima - rekla je Sunčica.

Milane, da li ti se uopšte sviđa adovokatica jer se primećuju velike varnice sa njene strane?

- Rekao sam da mi se ne sviđa. Kad mi se neko sviđa ja dosta vremena provodim sa tom osobom. Nije moj tip devojke, imam poštovanje prema njoj. I da si mi dala špovod ja sam rekao da neću biti ni sa kim. Mene više zanima šta se dešava napolje. Neću da budem sa tobom, ne sviđaš mi se! Smaraš i dosadna si, ne želim nikakvu komunikaciju sa tobom- rekao je Milan.

Nakon završetka emisije "Pitanja gledalaca" Bora Santana je doleteo do spavaće sobe kako bi nastavio obračun sa svojom bivšom devojkom Anastasijom Brčić.

On je došao vidno besan jer nije mogao da prihvati njeno muvanje i poljupce sa Muratom i Sandrom Todić, pa je ubacio u petu i sručio joj more uvreda u lice.

Ona je u svom stilu uzvraćala, što je njega dodatno izrevoltiralo, pa je pljunuo beskonačan broj puta, a završilo je i sa polivanje.

Lepi MIća doveo je Boru Santanu u pab kako bi mu očitao lekciju zbog skandaloznog ponašanja i pljuvanja Anastasije Brčić.

- Nema vaspitanja - rekao je Murat.

- Nema spavanja! - rekao je Bora.

- Kajaćeš se zapamti! Tužiće te! Idi spavaj i završena priča, ne ti si mangup! Rekao sam ti pre dva dana da se maneš nje! Sram te bilo bolesniče jedan! Ja ti kriv što te žene varaju. Prevara nije krivično delo, to je tvoj loš izbor. Kupio si stan, napravio vikendicu, dobio posao, što ti ovo treba!? Je l' ti ovo reklama za posao? Jeste al' u ku*cu. Što te varala ide njoj na obraz - vikao je Mića.

- On je pijanu uhvatio - rekao je Bora.

- Nju boli ku*ac kralju, ona se smeje - rekao je Mića.

Anastasija Brčić krenula je iz radionice kako bi otišla na spavanje kad je naletela na Boru Santanu koji je došao da se obračuna sa njom.

- Slušaj me sad ovako! Ne obraćaj me i obilazi me u svakom luku. Nemoj da si me uzimala u usta, tri metra od mene da si išla, dro*ljo jedna, lezbačno. Gaće su ti ispale, nema s kim se nisi je*ala i ljubila! Treba da se je*eš da ti guraju ruku na usta da ti izađe. Lepo mi je majka rekla da će tako da me nazivaju sve dr*ljetine. Pljuvaću te svaki dan po jednom da se prisetiš ko sam - rekao je Bora.

Autor: R.L.