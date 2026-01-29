Nisam htela da budem drukara, ali... Mina Vrbaški otkrila sve PIKANTERIJE O NAVODNOJ AFERI Anite i Relje, a onda poručila: Da nema kamera Anđelo i Aneli bi imali s*ks! (VIDEO)

Otvoreno o svim temama.

Mina Vrbaški stigla je u Rajski vrt, nakon što ju je pozvalo Drvo mudrosti, te je otvorila dušu o mnogim stvarima iz Bele kuće.

- Ja sam uvek nasmejana kad dođem kod tebe. Odlično sam, hvala Bogu došli su lepši dani, sunčaniji, topliji, a tako sam i ja sa raspoloženjem, super. Kod mene se ne dešava ništa, kod mene je sve super. Jedino što se dešava sa Anitom, eto... Rekla sam šta sam rekla, osećam se malo loše zbog tih stvari, imam krivicu jer imam utisak da se samo očekivao taj momenat da ja to kažem i da sve pokne, jako se loše osećam. Mislila sam da ove sezone neću da budem drukara i cinkara, žao mi je što sam morala da upletem neke ljudi iz spoljnog sveta. Ali nisam ja kriva nego ti ljudi koji su to sebi dozvolili. Ja sam pričala sve što mi je pričala, pokušala sam da se setim te nove pesme koju je slušala u studiju, ali ne mogu da se setim naziva. Oni su hteli da ugroze moju i Viktorovu vezu, mi smo im trn u oku, zato što nam je veza donekle mirna, imamo i mi neke rasprave, ali nemamo ono što oni imaju. Pokušavaju da mi nametnu neke stvari, osetila sam se loše, kad sam videla da Viktor onako skače za mene. Pogodilo me to i potreslo. Nisam očekivala da ću sa njom da se posvađam, mislila sam da ćemo da se družimo do kraja sezone. Stvarno sam promenila mišljenje o njoj i bila mi je draga, ali kad vidim kako se ona oseća pored Luke, bude mi krivo. Vidim da se u celoj njihovoj vezi provlači Aneli i to će sigurno da traje. Ali ja nisam htela da rasturim njihov odnos, ipak mi je drago što oni pokušavaju da pređu preko tih stvari - rekla je Mina.

- Misliš da si zaista ojačala njihovu ljubav - upitalo je Drvo.

- Mislim da sam ojačala bar na kratko, ne odvajaju se, non-stop su zajedno. Mislim da sam ih sad spojila još jače, od 24 sata, 23 su zajedno, jedino tih sat vremena što su u vc-u. Jeste to je uticalo i na moj i Viktorov odnos, nije toliko, ali Viktor ne može za mesec i po dana da ima 100 posto poverenja u mene. Nije izgubio poverenje, veruje mi, rekao mi je da odsad će sve meni da veruje jer vidi koliko sam privržena njemu, koliko sam se vezala, pokušavam da mu udovoljim, ovo je momak... Nijednog partnera nisam zavolela za mesec i po dana, Viktora jesam, jer nam je odnos izgrađen na kvalitetnom temelju. To što pojedini komentarišu, nek komentarišu, ali on mi veruje i treba da mi veruje. Vidim da mu je stalo do mene, baš mi je drago. Ja sam iznenađena kad je ustao i rekao da je to bilo pre njega, da ga ne interesuje, staje svaki put uz mene kao pravi muškarac. Pored njega se osećam kao prava žena i prava devojčica, budi u meni sve najlepše - rekla je Mina i dodala:

- Pojedinici kažu da smo jedan od najiskrenijih parova, posle Matore i Dragane, kad nas posmatraju vide da smo skladni, i mislim da je i gledaocima drago, da jedan odnos može da izgleda normalno bez svađa, psovanja, nikad se nismo opsovali, i to traje sat i po vremena, mislim da će ovo da bude tinejdžerksa ljubav koja će da preraste u prelepu priču, na kraju će da bude dvoje starijih koji se vole. Baš sam srećna kad pričam o njemu - navela je ona.

- Šta misliš o odnosu Anđela i Aneli - pitalo je Drvo.

- Ona je odlepila za njim, to se vidi, ali ne zna šta će na koju će stranu, da li Anđelo, da li Janjuš, baca rovce Luki, onda Asmin. Anđelo će da drži to na distanci, njemu to odgovara, ne verujem da će ući u vezu. Poznajem njega i ne bi sebi dozvolio da ima devojku sa takvom prošlošću koje ima Aneli, on to ne može da podnese, zaista je gleda kao prijateljicu. Aneli je harizmatična, s*ksepilna, lepuškasta, sigurno ima strasti i privlačnosti, tako je i prema Milena imao, verujem da ima i sa Aneli. Da nema kamera, njih dvoje bi završili zajedno, mogu da pričaju da su prijatelji, ali vidi se da se rade, ali za vezu, Anđelo to ne bi sebi dozvolio - navela je Mina, a onda prokomentarisala Milenu i Anđela:

- Ne dopada mi se, ništa nije dobila Milena što je to iznela, on je muškarac, a ti si žena, kako možeš... Ja to nikad ne bih iznela, mislim da se ona malo primila, radio je Anđelo na početku, sećam se koliko su bili prisni, to je dugo trajalo, ali je Milena pukla kad je on izjavio da je baba, odnosno godište njegove majke, malo se iskompleksirala. Meni Milena izgleda kao avion, bolje od mene, ja da sam muško, ja bih Milenu - rekla je ona.

Vrbaški je potom komentarisala i Maju Marinković.

- Maja voli ludilo, sinoć mi je rekla: "Sedim i razmišlajm, i onda mi dune da sklonim temu sa sebe i Filipa, da tražim lemura" ona je tako razmišljala da okrene igricu. Asmin pokušava nešto na silu, Maji prija, voli što ima Asminovu pažnju, uživa da ga ponižava. Da joj se stvarno sviđa, ušla bi sa njim u vezu, mislim da do toga neće doći - rekla je Mina.

Ona je potom otkrila i jednu tajnu Drvetu mudrosti.

- Juče su pričali da su Murat i Anastasija imali s*ks, ali nisu, Murat se ispovedao Viktoru, nije bilo s*ksa, već je bilo ono drugo - rekla je Mina.

Autor: R.L.