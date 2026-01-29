AKTUELNO

Zadruga

Imaš gliste, sve vam pojedu u stomaku! Bora ređa UVREDE, Nerio dotrčao da odbrani Hanu, Santana SE NE GASI: HOĆEŠ ČOKOMOKO? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žesotko!

Bora Santana je rešio da uništi Hanu Duvnjak, pa je od jutros žestoko krenuo da je proziva.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom je došao njen partner Nerio Ružanji koji je pokušao da je odbrani, ali to mu baš i nije pošlo za rukom.

- Idi leči se - rekao je Nerio.

- Je l' se ti lečiš, imate gliste, jedete po 22 puta imate gliste u stomaku, sve vam pojedu. Avatar i glista se uhvatili, mladunče Avatara - vikao je Bora.

Potom se umešao i Uroš Stanić, koji je obnovio svoju svađu sa Santanom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde ćeš ti raditi posle ovoga, nasilan si prema slabijima, idi leči se i budi Karamela i onako glumiš cirkuzanta, ti si maskota, a postao si morbidni skot - vikao je Uroš.

- Misliš da će Nerio da te k*ra, samo da ode od Avatara, da vidiš šta će da ti radi. Avatar kad ga ostavi, j*baće te Nerio i uzduž i popreko. Avatarka ovu jaknu nije skinula od Božića, tri zuba u glavi nema. Hoćeš Čokomoko - rekao je Bora.

Autor: R.L.

