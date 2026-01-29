Imaš gliste, sve vam pojedu u stomaku! Bora ređa UVREDE, Nerio dotrčao da odbrani Hanu, Santana SE NE GASI: HOĆEŠ ČOKOMOKO? (VIDEO)

Žesotko!

Bora Santana je rešio da uništi Hanu Duvnjak, pa je od jutros žestoko krenuo da je proziva.

Potom je došao njen partner Nerio Ružanji koji je pokušao da je odbrani, ali to mu baš i nije pošlo za rukom.

- Idi leči se - rekao je Nerio.

- Je l' se ti lečiš, imate gliste, jedete po 22 puta imate gliste u stomaku, sve vam pojedu. Avatar i glista se uhvatili, mladunče Avatara - vikao je Bora.

Potom se umešao i Uroš Stanić, koji je obnovio svoju svađu sa Santanom.

- Gde ćeš ti raditi posle ovoga, nasilan si prema slabijima, idi leči se i budi Karamela i onako glumiš cirkuzanta, ti si maskota, a postao si morbidni skot - vikao je Uroš.

- Misliš da će Nerio da te k*ra, samo da ode od Avatara, da vidiš šta će da ti radi. Avatar kad ga ostavi, j*baće te Nerio i uzduž i popreko. Avatarka ovu jaknu nije skinula od Božića, tri zuba u glavi nema. Hoćeš Čokomoko - rekao je Bora.

Autor: R.L.