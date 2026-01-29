NEMOJ NJEGA DA MI DIRAŠ! Aneli dotrčala do Bore čim je čula da se svađa sa njenim SESTRIĆEM! (VIDEO)

Ne da na njega.
Bora Santana je došao u Odabrane da nastavi svađu sa Neriom, Hanom i Urošem.
- Bolje mi je da se svađam sa tobom, nego sa njima, ti umeš da mi vratiš - rekao je Bora.
- Pljunuo si i nju i Murata juče - naveo je Uroš.
- Kome si ti namestio - rekao je Nerio.
- Rekli ste da sam rekao Dušici, a nisam nego Hani - naveo je Santana.
Do Bore je potom dotrčala Aneli Ahmić da ga zamoli da ne dira Neria.
- Nemoj Neria da diraš - rekla je Aneli.
- Ne bi njega nikad, zbog tebe, nego ću ovu Avatarku - rekao je Bora.
