Nemoj da se odričaš majke, a i tetka ti je KAO MAJKA! Bora posavetovao Neria kao BRAT ROĐENI, on ga samo bledo gledao! (VIDEO)

Nakon žestoke svađe sa Hanom Duvnjak, Bora Santana je prišao Neriu Ružanjiju, te ga je bartski posavetovao.
- Ja nikad tebe ne bi dirao, a ti si rekao da sam ja za lečenje - rekao je Bora.
- Ti si napao moju ženu - rekao je Nerio.
- Namestili ste me za Dušicu, ja sam posle j*bao mater i Dušici - rekao je Santana.
On je potom potopuno spustio loptu sa Neriom i posavetovao ga kao brata.
- Kako bi bilo da ona pijana završi sa Muratom. Da ti puca u majku pištoljom, ti bi rekao što nisi mitraljezom... Ti nemaš zlobe, ti si dobrica, ali svako poludi zbog žene. Nikad nemoj da se odričeš majke, mama je mama i tetka, tetka ti je kao majka. Ja ti to kažem bratski, ja te volim kao brata, majka će srcem da skoči - rekao je Bora.
