Nemoj da se odričaš majke, a i tetka ti je KAO MAJKA! Bora posavetovao Neria kao BRAT ROĐENI, on ga samo bledo gledao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Smatra ga Hana upropašćava.

Nakon žestoke svađe sa Hanom Duvnjak, Bora Santana je prišao Neriu Ružanjiju, te ga je bartski posavetovao.

- Ja nikad tebe ne bi dirao, a ti si rekao da sam ja za lečenje - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si napao moju ženu - rekao je Nerio.

- Namestili ste me za Dušicu, ja sam posle j*bao mater i Dušici - rekao je Santana.

On je potom potopuno spustio loptu sa Neriom i posavetovao ga kao brata.

- Kako bi bilo da ona pijana završi sa Muratom. Da ti puca u majku pištoljom, ti bi rekao što nisi mitraljezom... Ti nemaš zlobe, ti si dobrica, ali svako poludi zbog žene. Nikad nemoj da se odričeš majke, mama je mama i tetka, tetka ti je kao majka. Ja ti to kažem bratski, ja te volim kao brata, majka će srcem da skoči - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

