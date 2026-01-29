AKTUELNO

BUKTI RAT NEKADAŠNJIH PRIJATELJICA! Mina negirala da je bila Dačin golub pismonoša i otkrila sve Anitine tajne, Stanojlovićeva je nazvala LAŽOVOM! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Asminu Durdžiću.

- Zašto si toliko sujetan po pitanju Anđela, Teodore i Bebice? - glasilo je pitanje.

- Nikada u životu nisam komentarisao njihovo druženje - kazao je Asmin.

- Ako gledaoci tako kažu, verujem im. Verujem gledaocima, više nego Asminu - rekla je Teodora.

Naredno pitanje postavljeno je Aniti Stanojlović.

- Dosta je bilo ćutanja dok te mnogo gore osobe ponižavaju. Progovori već jedno, ti znaš šta - glasila je kostatacija.

- Ja sam rekla neke stvari. Ako budem želela, tek ću - rekla je Anita.

Naredno pitanje postavljeno je Mini Vrbaški.

- Ako si bila prijatelj Antni, zašto si sve prenosila Dači razloge svađa Luke i nje? - glasilo je pitanje.

- Nikada nisam želela da prenosim nešto, osim kada mene nešto Dača pita, pa ja pitam Anitu šta da prenesem Dači, to je tako. Ništa drugo - kazala je Mina.

- Da, prenosila si. Nemoj sada da lažeš - kazala je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

