TO JE SVINJETINA OD DEVOJKE: Bora nazvao Anastasiju lopurdom čije je dugove vraćao učesnicima, pa poručio Muratu da krene u napad: ZAVUCI JOJ RUKU ŠTO DUBLJE! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Anastasiji i Muratu.

- Da li ste sada zajedno? - glasilo je pitanje.

- Nismo - odgovorili su oni jednoglasno.

- Devojka je odron. Nemam nikakav problem da budu zajedno i imaju nešto. Devojka je le*bejka, tvrdim da jeste to. Hvalila je Matoru, kunem se životom. Rekla je da ona ima višak muških hormona. To je svinjetina od devojke. Vraćao sam njene dugove ovde učesnicima, pokrala je sve što je mogla. Ona je sve najgore ovde što sam video,. Murate, slobodno samo napred, zavuci joj ruku što dublje. Anastasija je odron, odron i njena majka. Pi*ka ti materina, odronu jedan - rekao je Bora.

