KAD ČUJEM ŠTA IZGOVARA, ZGROZIM SE: Drugar iz detinjstva Bore Santane progovorio o ponašanju Anastasije Brčić, evo kako gleda na emocije svog druga! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' gost voditeljskog para Maše Mihailović i Stefana Kandića Kendija bio je Jovan Rajić, koji se osvrnuo na Boru Santanu i Anastasiju Brčić.

S obzirom na to da je Jovan Borin višenedecijski drug iz Železnika, detaljnije je izanalizirao njegov odnos sa Anastasijom.

Kako gledaš na učešće Bore Santane?

- Znam ga od osnovne škole. Nismo se tada družili, ali poslednjih pet godina smo svuda bili zajedno.

Zbog čega se niste družili u rijalitiju?

- Nije želeo da me forsira, to je i sam rekao. Mislim da je trebalo da me stavi u Odabrane da pokažem svoj talenat, ali mu ne zameram, rekao je da je zaboravio.

Kako gledaš na Borine sukobe u rijalitiju?

- Devojke su krive. One Boru stalno provociraju.

Da li ti Bora deluje zaljubljeno u Anastasiju?

- Da, jeste. Deluje mi da jeste. Ipak je on bio polupan i zbog razvoda i svega.

Da li smatraš normalnim uvere koje Anastasija upućuje Bori?

- Mislio sam da je ona veoma normalna devojka, ali se ispostavilo totalno drugačije. Kad sam čuo šta izgovara, zgrozio sam se. Mislim da je veliki fan rijalitija i da je sve ovo što je pokazala njegov način da se istakne. Niko se njoj ne dopada. Bora i Murat su joj bili najinteresantniji, pa je rešila bude pored njih.

Zbog čega nisi postavio Milosavu ili Boru za vođu, nego Vanju?

- Da sam izabrao Boru, Milosava bi se naljutila, da sam izabrao Milosavu, naljutio bi se Bora. Vanja je isto iz Železnika kao i ja, rešio sam da postavim Vanju.

Da li si ispratio priču koja je sve glasnija u vezi Vanje i Bobanca, bišeg muža Žane Omnie. Kako reaguješ na to?

- Ne mogu da potvrdim da su imali nešto, jer stvarno ne znam. Nisam čuo ni glasine da je imala nešto sa njim.

Autor: S.Z.