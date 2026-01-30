U OČIMA SAM MU VIDEO DA ME NE VOLI: Bivši učesnik Elite raspalio po Asminu, pa prognozirao njegovo ozvaničenje veze sa Majom: DO KRAJA RIJALITIJA ĆE ZAVRŠITI ZAJEDNO! (VIDEO)

Dao svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' gost voditeljskog para Maše Mihailović i Stefana Kandića Kendija bio je Jovan Rajić.

Kako komentarišeš Asmina Durdžića?

- On i ja se nismo voleli. Kad sam ušao u Belu kuću, nismo se voleli. U očima vidim da me ne voli. Pokušao da ga čačkam, a on je tad žestoko pobesneo. On je bio svestan da sam ja veoma jači od njega, u svakom smisli. On je takav jedan lažov, da je to neverovatno. Sebe naziva velikim biznismenom, a nema dinara u džepu. Isto kao i Murat koji je neki kvazi milioner, a nosi jedtine marke.

Kad sagledaš situciju između Asmina i Aneli, kome više veruješ?

- Aneli više gotivim, ali kada je reč o tome, mislim da je Asmin iskreniji kada govori o nekim stvarima koji se tiču njihovog odnosa, iskren na budem.

Šta misliš o druženju Maje i Aneli?

- Ima tu dosta sujete, iskreno da kažem. Maja je najveća zvezda bila kada se ulazilo, ali nešto je nije bilo nigde, jer je sama odlučila da se previše povukla. Asmin je neko ko je naistaknutiji, jer vrlo dobro zna kako da se i kada ponaša, čovek se veoma lepo snašao u rijalitiju. Pored toga, devojke ga nišane, šmeker je jer je bio sa Stanijom. Što se njega tiče uveren je da će biti sa Majom. E, sad, ne znam kolike su tu šanse, imajući u vidu da su Maja i Stanija poludrugarice, a Maja voli zabranjeno voće.

Maja je bila sa Carem, lemur je njihov zaštitni znak. Asmin se svim silama borio da dobije igračku lemura, misliš li da time provocira Cara?

- Po svemu sudeći mi deluje kao da je to njegov fan. Međutim, mislim da će Asmin do kraja rijalitija osvojiti Maju.

Autor: S.Z.