Ima dva miliona pratilaca i odgovara Asminu iz Cazina: Aneli ne odustaje od ponižavanje Stanije Dobrojević, ređa samo niske udarce! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš razgovaraju o Aneli Ahmić i Staniji Dobrojević.

- Kakva dva debila! Ovaj pokušava da se opere jer je napljuvao najstrašnije. Možda je očekivao da će reći da mu je bila najveća ljubav. Janjuš je meni najveća ljubav u rijalitiju. presmešni su mi, ovaj vepar se sad smeje. On zna da sedi kući i koristi nedozvoljene supstance i onda piše ženama. Ja kad sam bila u Dubrovniku pisao je njoj, a ona je odgovarala jednom Asminu Durdžiću. Nije mi čudno kad sam se uverila kad joj je devojka iz Mostara poslala poruku. Ona ima dva miliona pratilaca pa prati sve žive poruke. Zamisli kad je bila u stanju da ovori poruku Asmina iz Cazina - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Stanija top, fina, kulturna - rekla je Milena.

- Ona je pokazala sebe za Novu godinu kad je ovde mahala Roleksom - rekla je Aneli.

- Ja sam ovo pričao i kad sam je pljuvao. Nikad nisam rekao da ona nije dobra žena. Ovde smo mi pričali o Maji i Aneli da nisu normalne. Sve su iste iz javmog sveta. Ja sam Aneli izbacio sa svadbe sa svog brata - rekao je Asmin.

- Ludak jedan je hteo da se zabije u zid sa Norom, hteo je da ubije i mene i dete. Otvorio je vrata širom jer smo se posvađali oko njene sestre. On je jedan bolesnik kad poludi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto lažeš - ubacio se Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

