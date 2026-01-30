Novi skandalozni detalji iz odnosa Aneli i Asmina: Trese se Bela kuća, Ahmićeva ga optužila da je namerno hteo da naudi njoj i maloj Nori! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Aneli Ahmić ušla je u žestokog sukob sa Asminom Durdžićem nakon čega je obelodanila nove šok detalje iz njihovog odnosa i iznela skandalozne optužbe.

- Ja nisam bila na svadbi, nego u opštini. Ja haos nisam pravila, pravio je on. Ja sam bila u opštini, tad nismo bili dobri sa njegovom sestrom i slala nam je socijalno. Ona je došla do automobila, provocirala me je i govorila svašta. Nora i ja smo se spremile, slikali smo. Mi smo se svađali, rekli su da Asmin ide prvi i on je išao 200 na sat ili koliko može auto da ide. On je rekao da će sve da nas ubije, Nora je bila naopačke okrenuta, a ja sam se drala da će da nam ubije dete. On je spreman kad doživi fras u glavi na sve, tad je malo falilo da nas sve ubije. Otvorio je vrata u vožnji, telefon je isapo i ljudi su ga posle našli. On je mene odveo kući, spremila sam svoje stvari jer da nastavim da živim sa takvim čovekom... Spakovala sam stvari, otišla i stigla sam do jednog grada i brat me je zvao, a on mu je okrenuo priču šta je bilo. Ja sam plakala i vriskala. On se posle svega vratio jer je napuderisao nos i otišao je na svadbu. Zvao jer brata jer je bio svestan da ću da odem. On je ublažio i molio brata da se vratim. Ja sam se smirila, stala sat vremena. Nora se uk*kila, pelena je bila puna i ja sam je presvlačila. On se vratio sa svadbe drogiran i pijan. On je za mene monstrum i to ne govorim džaba - govorila je Aneli.

- Ona je za moju sestru na svadbi rekla: "Vidi ove k*rve" - rekao je Asmin.

- Lažeš. Boli te istina smeće raspalo. Ja sam rekla da je došla da nas provocira i da je mene najstrašnije vređala. Mi smo se raspravljali jer si pričao sa njom, a pre toga je bilo socijalno za dete - urlala je Ahmićeva.

- Ja sam joj rekao da sam je zamolio da bude normalna na svadbi jer je inače neću voditi. Sestra mi je prišla da pita da li ću prvi da vozim do restorana, a ona joj je rekla: "Mrš k*rvo od auta". Ja sam rekao sestri da se makne, a Aneli da sedne - pričao je on.

- Svašta je ova žena preživela. Ja joj verujem, reakcija ne može da bude ovakva - rekla je Maja.

- J*bem ti mater ako joj veruješ - dodao je Asmin.

- Ma p*šu k*rac, j*bem ja tebi mater. Oni komentarišu da li je ovde neko normalan ili nije... On meni kao šta ja dobacujem, a ja sam rekla: "Bože sačuvaj šta je žena preživela", ja ovde imam pravo da komentarišem. Meni ne može kao ona da izgleda osoba koja trenutno laže - pričala je Maja.

Autor: A. Nikolić