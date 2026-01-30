AKTUELNO

Domaći

Brutalno uništenje Anite Stanojlović: Anđelo izvadio fasciklu o svim njenim šemama, pa je zgazio kao nikad do sad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju svađu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Rekao mi je već da sam k*rvetina i poslušao je. Ako je poenta da obe hodamo bez garderobe, neka baci i ja ću da vratim, a onda ćemo obe ovde da hodamo gole - rekla je Aneli.

pročitajte još

Takmičari udružili snagde da rasture prijateljstvo Aneli i Maje! Lavica i mamba dokazale da su neuništive, pa se prvo obračunale sa Asminom: Ima fetiš

- Koliko smo čuli ovako se ponašala i u šestici. Neka priča šta hoće, ne interesuje me. Ja sam nju uništio psihički, sve su to budalaštine. Ja sam rekao u svađi da se ona muvala ispred jednog restorana sa likom dok je meni pisala. Ja imam snimak kako se dogovarala sa njim da ide dalje na after. To je još jedan lik za kojeg javnost nije znala - govorio je Anđelo.

- Folirant. Ja sam izašla, a lik za mnom da mi traži broj. Nemoj ja o tebi da pričam, folirantu - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisi bila emotivno uništena, nego si predstavila to na TikTok-u. Ona nije bila uništena, a to je pokazala tako što je menjala partnere iz meseca u mesec. Ona je izjavila simpatije Mateji na Elitoviziji, kako je Luka bio simpatičan za ulazak i celu Elitu 8? Imamo Filipa, momka ispred restorana, ovde je pričala za Relju, imamo Boškića. To su već šestorica - pričao je Anđelo.

- Je l' ona voli Luku? - pitala je voditeljka.

- Ona ne ume da voli nego je posesivna i opsesivna. Ona je u svakom odnosu ista, svaki odnos počne isto i traje isto. Samo je opsesivna osoba koja govori da voli i plaši se ostavljena, a kad je neko ostavi ide us*ravanje u život, ali ako ona ostavi tad je boli k*rac. Ne mislim da istinski bilo koga voli - govorio je Ranković.

pročitajte još

Ne piše mu se dobro! Anita podivljala od ljubomore zbog Maje, pa Luku GAĐALA PEPELJAROM! (VIDEO)

- Ovaj idot hoće raspravu sa mnom, a ja neću pričati. Ja njega da ne interesujem ne bi znao ove situacije, nego njega rade kompleksi i sujeta. Svi znaju da li sam bila iskrena prema njemu ili ne, a on je potvrdio da nije bio iskren kad je u radiju rekao da mu je Milena bila j*bozovna u sedmici - dodala je Anita.

- Pa bio je tu i Stanislav, pa si se dopisivala sa njim - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Žestoko urnisanje Anite Stanojlović: Anđelo i Matora se urotili protiv nje, Alibaba je dokrajčio! Uveren da je Luka čist inat (VIDEO)

Domaći

Totalno uništenje Anđele Đuričić: Ovako je niko do sad nije urnisao! Uroš Stanić brutalno razvezao jezik, pa izneo sumnje da je bila ANIMIR DAMA! (VID

Zadruga

Novi sukob Boginje i Sare trese Elitu: Pljušte nikad skandaloznije prozivke, zaratile kao nikad do sad! (VIDEO)

Zadruga

Neka te Osman prizna za snajku! Dača i Aneli ratuju kao nikad do sad, ona mu poručila: Pričaj kako uhodiš MATORE MUŠKARCE! (VIDEO)

Zadruga

NE BIRA SREDSTVA DA GAZI: Mića najavio Anđelino uništenje Gastoza, brutalno je urnisao kao nikad do sad! (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat bivših prijatelja: Mića i Anđelo brutalno zaratili zbog Alibabe, Matora likuje na sav glas zbog Anite! (VIDEO)