Brutalno uništenje Anite Stanojlović: Anđelo izvadio fasciklu o svim njenim šemama, pa je zgazio kao nikad do sad! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju svađu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Rekao mi je već da sam k*rvetina i poslušao je. Ako je poenta da obe hodamo bez garderobe, neka baci i ja ću da vratim, a onda ćemo obe ovde da hodamo gole - rekla je Aneli.

- Koliko smo čuli ovako se ponašala i u šestici. Neka priča šta hoće, ne interesuje me. Ja sam nju uništio psihički, sve su to budalaštine. Ja sam rekao u svađi da se ona muvala ispred jednog restorana sa likom dok je meni pisala. Ja imam snimak kako se dogovarala sa njim da ide dalje na after. To je još jedan lik za kojeg javnost nije znala - govorio je Anđelo.

- Folirant. Ja sam izašla, a lik za mnom da mi traži broj. Nemoj ja o tebi da pričam, folirantu - dodala je Anita.

- Nisi bila emotivno uništena, nego si predstavila to na TikTok-u. Ona nije bila uništena, a to je pokazala tako što je menjala partnere iz meseca u mesec. Ona je izjavila simpatije Mateji na Elitoviziji, kako je Luka bio simpatičan za ulazak i celu Elitu 8? Imamo Filipa, momka ispred restorana, ovde je pričala za Relju, imamo Boškića. To su već šestorica - pričao je Anđelo.

- Je l' ona voli Luku? - pitala je voditeljka.

- Ona ne ume da voli nego je posesivna i opsesivna. Ona je u svakom odnosu ista, svaki odnos počne isto i traje isto. Samo je opsesivna osoba koja govori da voli i plaši se ostavljena, a kad je neko ostavi ide us*ravanje u život, ali ako ona ostavi tad je boli k*rac. Ne mislim da istinski bilo koga voli - govorio je Ranković.

- Ovaj idot hoće raspravu sa mnom, a ja neću pričati. Ja njega da ne interesujem ne bi znao ove situacije, nego njega rade kompleksi i sujeta. Svi znaju da li sam bila iskrena prema njemu ili ne, a on je potvrdio da nije bio iskren kad je u radiju rekao da mu je Milena bila j*bozovna u sedmici - dodala je Anita.

- Pa bio je tu i Stanislav, pa si se dopisivala sa njim - rekao je on.

