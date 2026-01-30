Bora Santana ponovo doživeo pomračenje: Anastasija jeca na sav glas, on niže gnusne prozivke za Murata i nju! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju žestok sukob Bore Santane i Anastasije Brčić u kojem ju je najstrašnije izvređao, psovao i pljuvao.

- Zaslužila je, ceo dan sam ćutao. Nisam mogao da se kontrolišem, povređen sam. Ona je tražila neke razloge, evo dobila je snimak i žrtva je. Žao mi je nje, žao mi je i sebe. Žao mi je šta sam ja sebi dozvolio. Ja sam skroz prebacio, nema opravdanja i videću šta ću da radim. Bilo je sve najbolje i samo je odjednom izmislila neke glupe priče. Bio sam popspan, nisam ni znao da smo raskinuli. Pravila me je budalom, sve mi se to nakupilo. Ovo je blam i sramota za mene samog. Više nikad neću da joj se javim, niti ću da imam bilo kakav kontakt sa njenom prijateljicom. Zaobilaziću je u širokom krugu. Došlo je do toga da samo meni bude najgore. Ovo je najgore što sam ja mogao da uradim sebi. Devojka nije cvećka, ona je u meni probudila sve najgore. Nismo imali normalan odnos. Ne mogu da podnesem da mi neko bude sa devojkom. Prvi put sam doživeo da mi se devojka navata sa nekim drugim isti dan. On meni samo da je prišao i rekao da hoće da bude sa njom u vezi, nego to namazano kad je neko pijan. Ja nikad nisam muvao nečiju devojku i nikad nisam podržavao te stvari. Meni se to desilo dva puta za neki period. Nikad više neću da joj priđem. Sa njom više neću da imam posla. Ovo je blam blamova i uvek treba da mi se puštaju ovakvi klipovi. Ja ne znam šta će još da se desi tek smo na pola rijalitija, a ja ne obećavam da ću biti normalan. Meni svake sezone govore i ne stidim se svoje nacije, a Srbija je moja zemlja. Buđava mi juče kaže da sam crnac, a mogu da mi p*puše čokomoko. Ja sam jedan od najpoznatijih roma i radim najveće romske svadbe. Devojka nije moje vlasništvo. On je rekao da neće da bude sa njom u vezi jer Bora pravi probleme, pa ko može da zabrani? Budi mangup i reci da ti se sviđa. Devojka leži sa mnom i gleda da li snima da se ljubi, a legne sa kozoj*bom i ljubi se. Nema opravdanja, prebacio sam i ne volim da gledam kad mi se riba ljubi sa drugim - govorio je Bora.

- Mene je sramota svega ovoga - rekla je Anastasija.

- Ti si jedna kučketina. Zamisli neko ode na žurku i preotmu mu ribu - dodala je Sunčica.

- Smeh je moj odbrambeni mehanizam i drugačije reaguem na stres. Ja nisam mogla tri sata sinoć da progovorim jer mi je loše bilo. Sviđa mi se Murat i neću biti sa njim - govorila je Anatasija.

- Meni je rekla da me voli - dodao je Bora.

- Ovo će možda da zvuči pogrešno ali to je neki vid patologije jer kad smo u vezi on se meni ne sviđa, ali kad me izvređa i kad se udaljimo on meni ne dostaje. On je video da juče nisam dobro, a on mi baca stvari. Ja ću da ostanem sama i to je to. Ja se ne osećam dobro već mesec dana. Da li to ljudi mogu da shvate? Osramotila sam majku i ćaću i ovaj čovek me je obrukao. Ja sam se ugojila 10 kilograma, a on me provocira jer vidi da nisam dobro - jecala je Anastasija.

- Ti mene prva provociraš, ja na ove suze ne padam. Ti si meni prva govorila svakakve stvari, prva si me vređala. Ja sam ćutao mesec dana, a ona me je tukla kao konja - rekao je Santana.

- Ja nisam računao da će da dođe do ove situacije - rekao je Murat.

- Šta si računao? J*bem ti mamu - rekao je Bora.

- Za mene je najbolje da završim temu. Sa njim nikad u životu neću da pričam, a Anastasijom ću da zahladnim odnose. Biće još gore zbog njega jer je ona rekla kad nije sa njim u vezi da joj fali da bleji sa Borom. Njoj su se svideli neki kvaliteti od Bore - govorio je Murat.

- Ti ćeš da je j*beš u d*pe, a ja ću u p*ćku. Ima li to kod tebe tamo da se raskine sa devojkom, a onda da je drugi uzme mrtvu pijanu? - besneo je Bora.

- Ovde nema ko koga nije j*bao. Ja sam slobodan muškarac, nemam ženu napolju i mogu da radim šta hoću - rekao je Murat.

