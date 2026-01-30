Žestoka noć iza nas.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako je u utorak izgledao flert Mikija Dudića i Milene Kačavende.

- Bilo mi je simpatično, samo suze što mi nisu krenule.... Šalim se. Ništa nismo krili, malo smo se više opustili. Sve je ostalo na prijateljskoj bazi, iako jeste bilo prisno - rekao je Miki.

- Stvrno izgleda kao ljubavni klip. Mi smo se opustili, malo cirke i bili smo u fazonu. Ljudi navijaju, ali od tog posla nema ništa. Imamo puno godina, ali imamo pravo da se opustimo - dodala je Kačavenda.

- Da smo hteli nešto više uradili bismo nešto konkretno. Ja sam iskren, a da smo hteli nešto konkretno uradili bismo. Ona je super i za svoje godine izgleda ozbiljno, ali ona nije za idi mi dođi mi, a ja nisam za veze - poručio je Dudić.

- Sad razmišljam zbog koga je Samir bubreg izgubio... On nije smeo da joj se približi, držao koncerte ovde. Zapeklo je, vidi se kod oboje. Kad sam ja rekao kad sam ovako prisan da se nešto ne bi desilo? Čovek je video da ona koči, pa je spustio loptu. Ovde puca i gori. Ona kaže da je zaljubljena u mene, pa kako je kad nisi zaljubljena? - komentarisao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi dao svoj sud o vrelim kadrovima Milene Kačavende i Mikija Dudića.

- Dobili smo utorak baku koja je gora od Filipa kad popije. Ona nam daje odgovor na mnoga pitanja. Ovo si ti! Kad pije ne zna šta da radi. Blam je pa je otišla da puši cigaru. Ispao je gospodin i čekao je šta će ona da uradi. Danas i juče su govorili da je bilo prisno igranje, a ovo je bilo u hotelu i na ulici. Ona je njemu nekoliko puta u diskoteci jasno rekla da se skloni, tu je već bilo njeno prebacivanje, bila je gotova - rekao je Bebica.

- Ovo je jedan se*si klip, baba nije umrla. Ja ne znam šta je problem - rekla je Milena.

- Ne daj Bože da sam ja ovo napravila. Ona je pričala da bih se ja iz*ebala samo jer sam Filipa dodirnula po leđima, a videli smo jasno sve. Bilo bi svega samo da je Miki pristao. Svi su pljeskali i aplaudirali, a mene bi razapeli ili neku drugu devojku. Vidi se koliko su pristrasni i odvratni. Dr*lja si, fu*sa si! - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Borislav Terzić Terza priča da Jovana Cvijanović stalno gleda Luku Vujovića.

- Ovo je šala, ložili smo Anitu - rekao je Luka.

- Ja sam rekao da vidim da Jovana prolazi i da stalno gleda u Luku. On je govorio da ga gleda danima, ali ne znam da li se šalio - pričao je Terza.

- Možda je pogrešno video i pogrešno shvatio. Mi smo bili u odabranima, uopšte ne doživljam Luku na takav način i da ga gledam kao da se on meni dopada - govorila je Jovana.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Milena Kačavenda prepričava sva dešavanja sa Anđelom Rankovićem.

- Njoj je smešno, bitno joj je da gori tema. Što joj ne bih lajkovao prve slike, a ne sliku sa Markom. Prvi klip pokazuje kako se ponaša kad je pijana. Ona je mene tu noć zvala pijana - rekao je Anđelo.

- Ovo je jedina vadilica i tu sam se za*ebala - rekla je Milena.

- Ona je ta koja je mene zapratila, zvala me na video poziv u pijanom stanju. Bila je rekla jednom: "Koliko si gotivan, umrem od smeha. Sin nas čuje iz hotela". Sve je ona prva započela. Imao sam uvod i smatrao sam da me izazvala na to baš ovakvim ponašanjem kao sa Mikijem - rekao je Anđelo.

- Svi su Aneli podržali i rekli da ima pravo da flertuje. Ja nisam videla vatanja. Ja sam jedna ozbiljna zavodnica. Srđan ne bi bio sa mnom 27 godina da nisam valjala - rekla je Milena.

- Ti mene nisi odbila, samo nisi bila sigurna. Ako ne bi bila sa Mikijem ne bi bila ni sa mnom. Nije mi ništa napisala. Nastavili smo sutradan da se dopisujemo i zvala me - rekao je Anđelo.

U toku emisije "Gledanje snimaka", u Beloj kući došlo je do opšteg haosa zbog odnosa Anđela Rankovića i Milene Kačavende.

- Milena Kačavenda je postala jako tražena riba. Anđelo, Janjuš i Miki, tri bitna muškarca. Milena sve radi kroz šalu, a ovo ništa nije šala. Ona je ušla u ozbiljne priče sa muškarcima. Mislim da bi sa Mikijem završila u krevetu da je spolja. Obostrana priča sa Anđelom i prikrivanje pravih stvari. Nakon ulaska su Anđelo i Milena bili jako prisni, a znali su šta stoji iza toga. Kad je on nju povredio ona mu je vratila i nastao je pravi rat. Jako je ružno što je Anđelo slao takve poruke drugarici, ali je ona trebalo da mu kaže da se nosi u p*čku materinu. Ona je ili čuvala da ga ukanali ili joj se sve to dopalo - komentarisao je Mića.

- Mene ovde niko nije drpao, nisam se valjala po tuđim krevetima. Što bi ti rekao za Aneli, pa zar nemam pravo da flertujem? - rekla je Milena.

- Anđelo je lep i zgodan momak, njoj je to prijalo, ali kad joj je rekao da je stara babetina iskompleksirala se. Ona je ukanalila samu sebe, sad hoće da se izvadi, ali tone sve dublje. Njoj je sad neprijatno jer je ispala drukara - dodao je Asmin.

- Nisam ispala drukara. Ti da si to uradio imalo bi težinu, ali on mi nije ništa. Ne može on mene da kompleskira, dve godine mi ovde govore da sam baba - pričala je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš razgovaraju o Aneli Ahmić i Staniji Dobrojević.

- Kakva dva debila! Ovaj pokušava da se opere jer je napljuvao najstrašnije. Možda je očekivao da će reći da mu je bila najveća ljubav. Janjuš je meni najveća ljubav u rijalitiju. presmešni su mi, ovaj vepar se sad smeje. On zna da sedi kući i koristi nedozvoljene supstance i onda piše ženama. Ja kad sam bila u Dubrovniku pisao je njoj, a ona je odgovarala jednom Asminu Durdžiću. Nije mi čudno kad sam se uverila kad joj je devojka iz Mostara poslala poruku. Ona ima dva miliona pratilaca pa prati sve žive poruke. Zamisli kad je bila u stanju da ovori poruku Asmina iz Cazina - rekla je Aneli.

- Meni je Stanija top, fina, kulturna - rekla je Milena.

- Ona je pokazala sebe za Novu godinu kad je ovde mahala Roleksom - rekla je Aneli.

- Ja sam ovo pričao i kad sam je pljuvao. Nikad nisam rekao da ona nije dobra žena. Ovde smo mi pričali o Maji i Aneli da nisu normalne. Sve su iste iz javmog sveta. Ja sam Aneli izbacio sa svadbe sa svog brata - rekao je Asmin.

Tokom reklama Asmin Durdžić je iskoristio priliku da porazgovara sa Majom Marinković.

- Majo da li misliš da si normalna? - pitao je Asmin.

- Naravno da jesam! Za mene je ovo boranija. Osuđena sam na ovo osam godina jer živim u rijalitiju. Ne bih stekla to što sam stekla da sam luda. Ti si prevarant! Hoćeš da nametneš autoritet, ali kod mene ti to ne prolazi - rekla je Maja.

Aneli Ahmić ušla je u žestokog sukob sa Asminom Durdžićem nakon čega je obelodanila nove šok detalje iz njihovog odnosa i iznela skandalozne optužbe.

- Ja nisam bila na svadbi, nego u opštini. Ja haos nisam pravila, pravio je on. Ja sam bila u opštini, tad nismo bili dobri sa njegovom sestrom i slala nam je socijalno. Ona je došla do automobila, provocirala me je i govorila svašta. Nora i ja smo se spremile, slikali smo. Mi smo se svađali, rekli su da Asmin ide prvi i on je išao 200 na sat ili koliko može auto da ide. On je rekao da će sve da nas ubije, Nora je bila naopačke okrenuta, a ja sam se drala da će da nam ubije dete. On je spreman kad doživi fras u glavi na sve, tad je malo falilo da nas sve ubije. Otvorio je vrata u vožnji, telefon je isapo i ljudi su ga posle našli. On je mene odveo kući, spremila sam svoje stvari jer da nastavim da živim sa takvim čovekom... Spakovala sam stvari, otišla i stigla sam do jednog grada i brat me je zvao, a on mu je okrenuo priču šta je bilo. Ja sam plakala i vriskala. On se posle svega vratio jer je napuderisao nos i otišao je na svadbu. Zvao jer brata jer je bio svestan da ću da odem. On je ublažio i molio brata da se vratim. Ja sam se smirila, stala sat vremena. Nora se uk*kila, pelena je bila puna i ja sam je presvlačila. On se vratio sa svadbe drogiran i pijan. On je za mene monstrum i to ne govorim džaba - govorila je Aneli.

- Ona je za moju sestru na svadbi rekla: "Vidi ove k*rve" - rekao je Asmin.

- Lažeš. Boli te istina smeće raspalo. Ja sam rekla da je došla da nas provocira i da je mene najstrašnije vređala. Mi smo se raspravljali jer si pričao sa njom, a pre toga je bilo socijalno za dete - urlala je Ahmićeva.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Aneli Ahmić priznaje Maji Marinković da ju je Marko Janjušević pitao da budu zajedno napolju.

- Najjača mi je rečenica da ne bi bila u tri života. Ona na sve to govori da ja nju ne interesujem. Hoće da kaže da bih ja sa njom bio, a ona ne bi. Ona me malopre nazvala glavonjom iz čistog momenta - rekao je Janjuš.

- To je bilo neki dan. Ja nisam budala kad dođem ispod trema da ga pitam da budemo u vezi dok kamere ne gledaju - rekla je Aneli.

- Što sad ne plačeš je*em te u usta,a govoriš da sam ubica - rekao je Asmin.

- Ova moja situacija je ništa. Ženo draga govoriš čoveku da je hteo da ubije dete. Ovo je bolesno šta se priča. Ja ne verujem da je čovek hteo da ubije dete - rekao je Janjuš.

- Sad si se setila toga, nisi ispričala do sad - rekao je Asmin.

- Ubio si svog rođaka! Na svadbi je bilo tako - rekla je Aneli.

- Je*em li ti majku i pi*ku i sestru smrdljivu. Nikad u životu ispred detata nisam povisio ton. Kunem se u decu od sestre!- rekao je Asmin.

- Ja sam sa njom pričao napolju i spominjala je i svadbe i svađe, ali nemoguće je da joj je argument Stanija što on tri godine nije video dete. Ja znam da ona voli da nadoda. Ne verujem da je želeo da ubije dete i nju - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Anita Stanojlović i Luka Vujović komentarišu Maju Marinković i Filipa Cara.

- Ja ne znam šta je bilo na klipu i ne pričam na klipu. Što se tiče Filipa Anđelo i ja smo još bili u vezi, Filip me je nešto prozivao na nekom klipu, a kad smo raskinuli stigla mi je poruka od njega: "Pozovi me kad možeš". Ja sam to rekla Tamari, on je meni prozivao i nisam znala šta hoće. On je meni tu pričao da mu je Maja pravila probleme i da je Anđelo folirant. Nikad se nismo muvali. On mi ne napisao da dolazi u Beograd da idemo na kafu, ja nisam odgovorila - pričala je Anita.

- Ja sam podržala njihovu vezu i kad su svi najgore komentarisali. Ja se nisam petljala, kao što smo Luka i ja imali situacije na početku. Anita je jako kvarna i jako bezobrazna prema meni jer sam ja prema njoj dobra - rekla je Maja.

- Dača je rekao da si ti rekla da te Luka gleda - dodala je Anita.

- Ja ne želim da se petljam u njihov odnos. Ona je očigledno ljubomorno. Nameću da ih ne volimo, a ko? Ja ih ne vidim u vremenu i prostoru. Moj klip ovakav da je izašao, pa znači da ona ima lošu nameru. Ovde nije poenta Car. Čime sam ja pokazala da imam nešto protiv nje? - nastavila je Maja.

Anita Stanojlović izgorela je od ljubomore zbog Maje Marinković nakon čega je svog dečka, Luku Vujovića gađala pepeljarom.

- Što se na mene dr*aš? - pitao je Luka.

- Od*ebi - ponavljala je Anita.

- Šta lomiš cigare, nisi normalna - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentasirao poglede Luke Vujovića ka Maji Marinković.

- Ne trebaš da se smeješ - rekao je Terza.

- Smešno mi je. Ja ne znam šta sam loše uradio - rekao je Luka.

- Anita nakuplja, trpi i toleriše neke stvari. Ako ovako nastavi eksplodiraće. Luka ti si neispravan prema Aniti,a vidiš da je pred pucanje - rekao je Uroš.

- Nije normalno i prirodno druženje Maje i Anite. Anita negde u sebi uvek trpi. Ona nije toliko htela da priča kad su kamere nego kaže da joj smeta i da povuče ručnu. Maja je takva, njeni kupaći su još manji. Meni lično ne smeta, ali njoj je normalno da smeta - rekao je Luka.

- Luka nikad nije imao laganiju vezu jer Anita još ne prelazi granice svog ludila jer nije dovoljno zaljubljena. Njemu to odgovara i vraća sve Aneli za Maju što mu je Aneli zamerala. Bio bi sa Majom na keca. Maja ovaj put ništa ne radi osim što se šeta u tangama, a sad skida i brus - rekao je Ivan.

- Maja ima pravo da radi šta hoće, ali ti nemaš! Maja je rekla da se mešaš u žensku svađu, a ti si ućutao. Ovo ti je jedna opomena, drugi put nek te ostavi - rekla je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju situaciju kad je Maja Marinković pitala Viktora kako joj stoji provokativna haljina.

- Ja nemam problem i Viktoru verujem 100%. Ja sam sigurna u Viktora, on može sa svima da priča. Ima nekad kad sam ja nervozna i čekam da ga uhvatim u mašinu. Ovo nije situacija da dižem tenziju. On je odmah došao kod mene - rekla je Mina.

- Ja sa Minom i Viktorom imam top odnos. Tu noć kad sam šetala u tangicama Mina se sprdala i rekla mu je da pogleda - rekla je Maja.

- Maja je bila top na nastupu. Ja isto kad sam u vezi komentarišem druge devojke i kažem da su lepe, ali i kad vidim muškarca koji je lep to kažem. Viktor je ispravno reagovao. Da li treba da okrećemo oči od lepih žena? On je pohvalio kostim. Ja sam drugačije odrastao i nemam taj menatlitet - govorio je Asmin.

Nakon što su raskrinkani pogledi Luke Vujovića ka Maji Marinković, usledio je raskid njega i Anite Stanojlović.

- Luka ovog trenutka raskidamo, idi gledaj. Od mene nećeš dobiti nijedno slovo - rekla je Anita.

- Šta sam ti uradio? - pitao je Luka.

- Neću da pravim haos, u miru ćemo se razići - rekla je Anita.

- Jesi sigurna u to što gažeš? Ovo je tvoja odluka? - pitao je Luka.

- Da. Ja to ne želim, ali ti ne verujem ništa. Jedno slovo ti ne verujem - rekla je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora ogovaraju Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Bolesno je da imaju komunikaciju, a kamoli da se druže. Maja sve to radi samo da bi Aneli povukla tužbe - rekla je Dragana.

- Na njima je da komentarišu, šta bi pričali da nije mene i Maje - rekla je Aneli.

- Svako ima pravo da iskomentariše. Meni moj otac nije određivao ni onda kad sam bila sa Janjušem i imala 23 godine. Kakve tužbe, to nisam ni spomenula. Pare mi ništa ne znače. Ja nisam materijalista - rekla je Maja.

- Njih dve se od tog mulja više neće ni posvađati - rekao je Ivan.

- Niko od vas nema stav! - rekao je Mića.

- Maja se nije pomirila zbog tužbi, Aneli gubi sav sud. Mogao bih da budem kvaran i da kažem što se Maja pomirila, ali neću. To ću možda reći nekad. Majini prijatelji poput Jovane i Miće su je ugurali u mulj da nije ni svesna. Filip Car je mali miš, svaku noć ćeš zbog mene da plačeš! - rekao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju svađu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Rekao mi je već da sam k*rvetina i poslušao je. Ako je poenta da obe hodamo bez garderobe, neka baci i ja ću da vratim, a onda ćemo obe ovde da hodamo gole - rekla je Aneli.

- Koliko smo čuli ovako se ponašala i u šestici. Neka priča šta hoće, ne interesuje me. Ja sam nju uništio psihički, sve su to budalaštine. Ja sam rekao u svađi da se ona muvala ispred jednog restorana sa likom dok je meni pisala. Ja imam snimak kako se dogovarala sa njim da ide dalje na after. To je još jedan lik za kojeg javnost nije znala - govorio je Anđelo.

- Folirant. Ja sam izašla, a lik za mnom da mi traži broj. Nemoj ja o tebi da pričam, folirantu - dodala je Anita.

- Nisi bila emotivno uništena, nego si predstavila to na TikTok-u. Ona nije bila uništena, a to je pokazala tako što je menjala partnere iz meseca u mesec. Ona je izjavila simpatije Mateji na Elitoviziji, kako je Luka bio simpatičan za ulazak i celu Elitu 8? Imamo Filipa, momka ispred restorana, ovde je pričala za Relju, imamo Boškića. To su već šestorica - pričao je Anđelo.

- Je l' ona voli Luku? - pitala je voditeljka.

- Ona ne ume da voli nego je posesivna i opsesivna. Ona je u svakom odnosu ista, svaki odnos počne isto i traje isto. Samo je opsesivna osoba koja govori da voli i plaši se ostavljena, a kad je neko ostavi ide us*ravanje u život, ali ako ona ostavi tad je boli k*rac. Ne mislim da istinski bilo koga voli - govorio je Ranković.

- Ovaj idot hoće raspravu sa mnom, a ja neću pričati. Ja njega da ne interesujem ne bi znao ove situacije, nego njega rade kompleksi i sujeta. Svi znaju da li sam bila iskrena prema njemu ili ne, a on je potvrdio da nije bio iskren kad je u radiju rekao da mu je Milena bila j*bozovna u sedmici - dodala je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao raskid sa Anitom Stanojlović.

- Ona to potencira od kad je ušla u vezi. je*ao bih Maju, je*ao bih Aneli, Asmina i Anđela uz gelender. razočaran sam u nju. Razočaran sam što sam u nju i u sve. Ona ovde šalje lajkove. kad ustane Mina ja verujem njoj, kad Dača kaže ja verujem njoj. Kad Dača kaže da gledam Maju ona veruje njemu - rekao je Luka.

- Je*aću ti mater! Prebacuješ na mene - vikala je Anita.

- Je l' se Teodora smeje Terzi? Što tad ne kažeš da voli? Šta sam radio iza leđa? M*š džukelo jedna mala! Zvršila si sa mnom do kraja života! Ovo ćeš sve da pobacaš. Smejem se i smejaću se kad imam potrebu. Ja da hoću haos nabo bih te za stolom kad je rečeno za lajkove, poslao bih vino Maji - vikao je Luka.

- Je*aću ti sve samo da odu ovi ljudi - rekla je Anita.

- Što ti smeta Relja? - pitala je Ivana.

- J el' ovo branjenje za stolom? Hoće da bude žrtva, a ništa ne radim. Sve što si tražila sam uradio, nemam komunikaciju ni sa Majom. Sad si digla ruku na mene i nikad više - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kompilaciju sa društvene mreže Instagram gde su Aneli Ahmić i Filip Đukić intimni, a Luka Vujović plače uz pesmu za "Za inat rođena".

Haos Anite i Luke prekinuo je komentarisanje klipa, pa su takmičari dali sud o tome.

- Ja znam da Luka mene gotivi i nema u sebi da mene opsuje i uvrede, a to nije imao ni pre. Sve što bi uradio bilo bi veštački. Anita je mnogo kvarna. Ja da sam prvi put večeras videla klip eskivirala bih, ali mi je već nje pun k*rac. Ja ne mogu da nestanem i neće meni niko da kaže da li ću da idem u tangicama. Ona je videla ove poglede, ali ja razumem njega. Bolje mi je neko da me tresne, nego da mi kvoca 24 sata. Ovo je klasično ispiranje mozga i svaki klip im je isti. Oni su tek mesec dana u vezi, a veza im je bolesna. Ja sam na početku podržala odnos, nisam se mešala i pravila situacije da može da bude ljubomorno. Ona je takva. Došlo je sve na Anđelovo, a ja ne bih rekla da je Maja luda. Ja kad pravim kataklizme pravim na pravi način, a ne svaki dan - govorila je Maja.

- Aneli, da li likuješ? - pitala je voditeljka.

- Ne. Šokantno mi je da mu posle mesec dana veze lupi šamar. Da li znaš kako se osećam u izolaciji? Imam košmare, dižem se nekad pre pesme. Ona je teška progoniteljka. Ona je znala kakav je Luka i šta je meni radio. Sve ovo što radi njoj radio je meni sa njom. Karma je kučka i jako se brzo vratila. Luka i ja smo ovde za naših mesec, dva veze cvetali u ljubavi i samo se ljubakali. On će verovatno da se pomiri sa njom da bi ispao paćenik. Vidimo da je ona uhoditeljka i da mu ne da mira. Koliko puta smo on i ja raskinuli i šest dana ne komuniciramo? Ja njega nisam uhodila. Maja će da mu bude sledeća stanica i to je prirodna selekcija, a ja sam to sprečila svojim ulaskom - govorila je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Dobro je napravljena fora, ali meni nije smešno iskreno. Isti ovaj sto je mene hteo da ubedi da uđem u vezu sa Anitom. U vezu se ne ulazi da bi nekoga zaštitio od komentara. Ne brani se devojka lažno za stolom, to se ne radi. Ne mogu da odbranim nešto ako nije tako - rekao je Filip.

- Ne možeš kao Luka, ili budi muško do kraja ili nemoj nikako - rekao je Asmin.

- Dozvolio je da mu devojka 10 godina mlađa govori šta da radi i da ga šamara. Problem je što su 24 sata zajedno - rekao je Filip.

Nakon što su takmičari Elite 9 raksinkali poglede Luke Vujovića usmerene prama Maji Marinković došlo je do žestoke svađe između njega i Anite Stanojlovi- Ubrzo su napustili emisiju i svoju svađu nastavili u dvorištu.

- Pomeri se od mene. Sram te bilo, dižeš ruku na mene. Nemamo šta da pričamo! - rekao je Luka.

- Napraviću haos ili pričaj - rekla je Anita.

- Okej, neću vezu - rekao je Luka.

- Ja ovo nisam zaslužila. Nije to Sofija da se smeješ - rekla je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju poljubac Filipa Đukića i Tanje Boginje.

- Volimo da se ljubimo. Šta da kažem? Neka priča on - rekla je Boginja.

- Miki je rekao da mu se sviđa Boginja, Filip mu je drug, Kačavenda rekal da bi bila sa Filipom. Treba svi da se izgaze. Hoću i ja ako ćemo svi da se j*bemo - govorila je Matora.

- Poljubili smo se i prošlu žurku, isto je bilo. Nisam bio pijan ni ovu, ni prošlu. Zagrlimo se, poljubimo se. Ja sam se izjasnio, neću da se pravdam u kakvom sam odnosu. Moram neke stvari da raščivijam sa sobom u glavi, preterao sam sa nekim stvarima na koje nisam ponosan. Ako treba doći će do razgovora i reći ću joj šta može, a šta ne može da očekuje. Za sad je ovako, ali u vezi nismo - govorio je Filip.

- Filip ispao najgori jer nije hteo da prizna Anitu, a najpametniji je od svih muškaraca. On je naučio na svojim greškama, a mi neki nismo. Ja mu ništa ne zameram jer su sve devojke htele, a ako hoće vezu on se upoznaje. Prija mu Boginja jer se drugačije ponaša, stidljivo, detinjasto i to mu je zanimljivo jer sigurno nije imao skoro odnos sa devojkom koja se ponaša kao dete - komentarisao je Bora Santana.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je video klip u kom se Sofija Janjićević i Borislav Terzić Terza svađaju zbog Mine Vrbaški.

- Ja sam ućutkivao ljude da bih čuo šta pričaju Mina i Anita. Zanimalo me šta se dešava u toj temi pošto je gorelo u ponedeljak veče - rekao je Terza.

- Nije mi prirodno da ti ućutkuješ ljude dok ti priča bivša devojka - rekla je Sofija.

- Oni ne komentarišu klip nego Minu i Viktora. Ona je njega ponovo opsovala, je*ala mu je sve. Prelaziš tako lako preko svih stvari, a šaltaš sve. Ona te ponižava non stop! Dozvoljavaš da ti ljubavnica psuje dete i da je ljubiš u usta - rekao je Uroš.

- Ja i on i kad se ljubimo kažemo: "Je*em ti sve koliko te volim". Ne mislim ko zna šta - rekla je Sofija.

- Je*em ti familiju! Da Bog da ti se sve njagore desilo u životu - rekao je Terza.

Kada je Luka Vujović krenuo da se vrati u emisiju Anita Stanojlović je dotrčala do njega kako bi se do kraja obračunala sa njim.

- Jesam li ja kriva? Molila sam te danima da ne radiš ovo - rekla je Anita.

- Nisam ništa uradio - rekao je Luka.

- Gledaš samo svoje du*e, a mene teraš na ovo. sve radiš namerno meni - rekla je Anita.

Nakon svađe Anita se vratila u izolaciju i krenula sa plakanjem.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju žestok sukob Bore Santane i Anastasije Brčić u kojem ju je najstrašnije izvređao, psovao i pljuvao.

- Zaslužila je, ceo dan sam ćutao. Nisam mogao da se kontrolišem, povređen sam. Ona je tražila neke razloge, evo dobila je snimak i žrtva je. Žao mi je nje, žao mi je i sebe. Žao mi je šta sam ja sebi dozvolio. Ja sam skroz prebacio, nema opravdanja i videću šta ću da radim. Bilo je sve najbolje i samo je odjednom izmislila neke glupe priče. Bio sam popspan, nisam ni znao da smo raskinuli. Pravila me je budalom, sve mi se to nakupilo. Ovo je blam i sramota za mene samog. Više nikad neću da joj se javim, niti ću da imam bilo kakav kontakt sa njenom prijateljicom. Zaobilaziću je u širokom krugu. Došlo je do toga da samo meni bude najgore. Ovo je najgore što sam ja mogao da uradim sebi. Devojka nije cvećka, ona je u meni probudila sve najgore. Nismo imali normalan odnos. Ne mogu da podnesem da mi neko bude sa devojkom. Prvi put sam doživeo da mi se devojka navata sa nekim drugim isti dan. On meni samo da je prišao i rekao da hoće da bude sa njom u vezi, nego to namazano kad je neko pijan. Ja nikad nisam muvao nečiju devojku i nikad nisam podržavao te stvari. Meni se to desilo dva puta za neki period. Nikad više neću da joj priđem. Sa njom više neću da imam posla. Ovo je blam blamova i uvek treba da mi se puštaju ovakvi klipovi. Ja ne znam šta će još da se desi tek smo na pola rijalitija, a ja ne obećavam da ću biti normalan. Meni svake sezone govore i ne stidim se svoje nacije, a Srbija je moja zemlja. Buđava mi juče kaže da sam crnac, a mogu da mi p*puše čokomoko. Ja sam jedan od najpoznatijih roma i radim najveće romske svadbe. Devojka nije moje vlasništvo. On je rekao da neće da bude sa njom u vezi jer Bora pravi probleme, pa ko može da zabrani? Budi mangup i reci da ti se sviđa. Devojka leži sa mnom i gleda da li snima da se ljubi, a legne sa kozoj*bom i ljubi se. Nema opravdanja, prebacio sam i ne volim da gledam kad mi se riba ljubi sa drugim - govorio je Bora.

- Mene je sramota svega ovoga - rekla je Anastasija.

- Ti si jedna kučketina. Zamisli neko ode na žurku i preotmu mu ribu - dodala je Sunčica.

- Ovo će možda da zvuči pogrešno ali to je neki vid patologije jer kad smo u vezi on se meni ne sviđa, ali kad me izvređa i kad se udaljimo on meni ne dostaje. On je video da juče nisam dobro, a on mi baca stvari. Ja ću da ostanem sama i to je to. Ja se ne osećam dobro već mesec dana. Da li to ljudi mogu da shvate? Osramotila sam majku i ćaću i ovaj čovek me je obrukao. Ja sam se ugojila 10 kilograma, a on me provocira jer vidi da nisam dobro - jecala je Anastasija.

Bora Santana besneo je zbog Murata i Anastasije Brčić, a momci su se okupili kako bi pokušali da ga smire i urazume da nastavi dalje.

- Ja njega kad vidim ne mogu očima da ga gledam - besneo je Bora.

- Smiri se, obuzdaj se - dodao je Miki.

- Sad ima da hoće i ima da bude sa njom u inat. Ja ovakve klipove sebi da pravim. Sad ću da ga k*ram dok ne bude sa njom u vezi. Ja ovde da prebledim, blam nad blamovima. Ima da bude sa njom, pošto im ja kvarim vezu - pričao je Santana.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žestoke svađe između Anite Stanojlović i Luke Vujovića nakon što su cimeri otkrili da Aniti iza leđa neprestano posmatra Maju Marinković.

U više navrata su svoju svađu nastavljali u dvoroištu, a nakon raskida je Anita odličila da će otići u izolaciju.

Nakon što se završila emisija Luka je otišlao u izolaciju gde boravi ovde nedelje sa Aneli Ahmić, ali je u krevetu zatekao Anitu. Pokušao je da je izbaci i pošalje u sobu na spavnje, ali mu nije pošlo za rukom, te je odlučio da proguta sve i legne pored nje.

Autor: R.L.