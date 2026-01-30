AKTUELNO

Domaći

POKAŽITE KAKO TA LUDOST IZGLEDA: Mustafa BESAN KAO RIS, Aneli optužila Asmina da je STAVIO NORIN ŽIVOT NA KOCKU, hitno se oglasio njegov otac!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Njegova poruka uzdrmala je sve.

Tokom prethodne noći došlo je do nove svađe između bivših partnera Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, a ona je tom prilikom iznela veoma neprijatne detalje o njihovom odnosu dok su bili u zajednici. Aneli je istakla da je Asmin vozio velikom brzinom i to dok je njihova ćerka bila sa njima u automobilu, te da ih je tom prilikom životno ugrozio, što je Durdžić žestoko demantovao.

pročitajte još

Novi skandalozni detalji iz odnosa Aneli i Asmina: Trese se Bela kuća, Ahmićeva ga optužila da je namerno hteo da naudi njoj i maloj Nori! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Za to vreme na Fejsbuku se oglasio njegov otac Mustafa Durdžić, koji je imao žestoku poruku za sve, a da li se ona odnosila i na Aneli, procenite sami.

- Oni još vas proglase narcisima kad se zauzmete za sebe... Ma otkud vam pravo prozvati ih za laži i manipulacije i to javno... Šmrc... Pa gde vam je dostojanstvo.... I onda dušebrižnici krenu po žrtvi: budi dostojanstvena, ćuti, nemoj biti kao oni i tako dalje i zapravo zlostavljaju vas zajedno s njima želeći vam uskratiti pravo da kažete svoju stranu i istini uzeti glas... Ne ćutite.... Nikad ne ćutite, ćutnja nije zlato, ćutnja je zlostavljanje žrtve, ćutnja je bolest, čir na želucu, ćutnja nije dostojanstvo. Vaša ćutnja je narcisovano oružje protiv vas.... I tako su vas proglasili ludima... Pokažite im onda kako ta "ludost" izgleda da imaju dokaze - napisao je Mustafa.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

BESAN KAO RIS: Mustafa Durdžić progovorio o neuspelom pokušaju porodice Ahmić da bace ljagu na njegovu ženu i ćerku! (VIDEO)

Domaći

BESAN KAO RIS! Nakon što je Asmin optužio Aneli da je sa izvesnim Zikom bila intimna i da je on potencijalni Norin otac, oglasio se i on, pa se OVIM r

Domaći

VOLI TE BRAT! Asmin dobio veliku podršku od Đanija, odmah se oglasio njegov otac Mustafa!

Domaći

Siguran u svog sina! Mustafa nikad direktniji: Jasno stavio do znanja da poznaje Asmina i njegove namere prema Aneli (FOTO)

Zadruga

Besan kao ris: Gastoz progovorio o flertu sa Sofi i Anđelinoj ljubomori! (VIDEO)

Zadruga

Besan kao ris: Luka kivan na Aneli, Terzi otvorio dušu o svojim osećanjima (VIDEO)