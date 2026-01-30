AKTUELNO

ISECITE NAR KAO PROFESIONALAC! Janjuš daje savete za pravilno serviranje voća, Kačavenda mu srušila iluzije! (VIDEO)

Sa njima je uvek zabavno.

Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda su imali ovog jutra veoma interesantnu "raspravu" oko čišćenja nara.

Milena je istakla da Janjuš ne čisti nar kako treba, a on se odmah pobunio.

- Ti ćeš me učiti kako se nar seče. Ti sprcala 50 godina u guzicu, prošla sito i rešeto, ti ćeš da me naučiš kako se nar seče. Blam me tvog blama iskreno da ti kažem - istakao je Janjuš.

- Samo nek te tvog blama nije blam - navela je Milena.

- Prij*balo ti se u 50 godina - rekao je Janjuš.

- Ti si seljak, ne znaš nar da očistiš - rekla je Kačavenda.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

