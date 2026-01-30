TI SI MONSTRUM, A TATA TI JE PEDOFIL! Aneli nastavlja da ređa jezive uvrede za Asmina i Mustafu! (VIDEO)

Haos ne jenjava.

Aneli Ahmić doletela je do pušionice gde je bio njen bivši partner Asmin Durdžić, te je nastavila svađu sa njim.

- Ja nikad ne bih digla ruke i isprljala ruke na tebe. Ti nećeš meni govoriti ko će mene voditi. Ubico, pozivaš na smrt moje sestre i brata.... Ti si monstrum, tata ti je pedofil, tata je pričao da treba da j*beš onog kog si napravio - vikala je Aneli.

- Sad će ti doći obezbeđenje, za dva minuta - rekao je Asmin.

- Zar nije rekla da su tvoji roditelji divni baba i deda - rekla je Kačavenda.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.