AKTUELNO

Domaći

TI SI MONSTRUM, A TATA TI JE PEDOFIL! Aneli nastavlja da ređa jezive uvrede za Asmina i Mustafu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne jenjava.

Aneli Ahmić doletela je do pušionice gde je bio njen bivši partner Asmin Durdžić, te je nastavila svađu sa njim.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nikad ne bih digla ruke i isprljala ruke na tebe. Ti nećeš meni govoriti ko će mene voditi. Ubico, pozivaš na smrt moje sestre i brata.... Ti si monstrum, tata ti je pedofil, tata je pričao da treba da j*beš onog kog si napravio - vikala je Aneli.

- Sad će ti doći obezbeđenje, za dva minuta - rekao je Asmin.

- Zar nije rekla da su tvoji roditelji divni baba i deda - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sa Aneli si bio majmun, a sad ćeš ispasti još veći majmun! Lepi Mića urnisao Luku, Anita SKOČILA KAO OPARENA! (VIDEO)

Zadruga

TRESE SE DVORIŠTE! Mina i Terza nastavili GNUSNE UVREDE, Vrbaški otkrila sve njegove FETIŠE! (VIDEO)

Domaći

JA MOGU NA POLIGRAF! Mina nastvlja da raskinkava navodnu aferu Anite i Relje Popovića, Luka dodatano raspalio vatru: Nije se zaklela u dete! (VIDEO)

Farma

Deca ti slave praznike bez oca: Jelena nastavlja da vređa Aleksandru, umešao se i Peca, pa izvukao deblji kraj (VIDEO)

Zadruga

ZATRESLI ZIDOVE BELE KUĆE! Đedović smatra da Marinković ima MONSTRUOZNE uvrede na račun dece, on skočio kao oparen, pa zaratio sa Mićom: ŽENA TI JE KE

Domaći

Ovaj kvazi kriminalac zna samo da BIJE ŽENE: Aleks Nikolić SRAVNILA Cara za sva vremena, žestoko ga ISPONIŽAVALA, pa priznala: Dođi u Beograd zecu, ne