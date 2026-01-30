PREŠLA JE GRANICU KOJU NIJE SMELA! Nakon što je Anita DIGLA RUKU na Luku, njegova majka Biljana ŽEŠĆA NEGO IKAD! Budućoj snajki ovo neće oprostiti!

Bez dlake na jeziku.

Tokom prethodne noći došlo je do novog haosa između ljubavnog para Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

Anita je tom prilikom i gađala Luku pepeljarom, a sve zbog ljubomore koju oseća. Naime, ona njemu zamera odnos sa Majom Marinković, ali mu često pravi scene i zbog Aneli Ahmić.

Tim povodom se oglasila njegova majka Biljana Vujović, koja je otkrla kako se oseća i šta im predviđa.

- Vrlo specifična situacija. U pitanju su dve različite naravi. Luki je inače smeh odbrambeni mehanizam, zatim je jako društven i zaista ima napolju puno drugarica. Ne gleda ni u jednoj ženu sa kojom bi bio. I to davanje nečega nekome ko nema ili traži po njemu je sasvim normalna stvar kao i meni. Ali su u rijalitiju drugi "zakoni" . Vidite da je Jovani na primer spasio psa ali ga Dragana i dalje doživljava kao neprijatelja. Terza mi isto deluje neprijateljski nastrojen prema njemu. Mislim i da znam razlog ali neću o tome. Što se Anite tiče prešla je granicu koju nije smela da pređe. Ja sam njemu rekla šta sam imala kad sam bila za Novu godinu. Sve je na njemu. Lično bih volela da to prevaziđu i da se više nikada ne ponovi. Žao mi je zato što su se našli na svim drugim poljima. I što podržavam sve osim ovog noćas. Čudi me samo što nije izvukla pouku iz Lukinog prošlog odnosa. Ruka se ne podiže na partnera nikada - bila je izričita Biljana.

Autor: R.L.