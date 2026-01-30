Matorine devojke kao da su UPALE U SEKTU! Bora bocnuo Jovanu TAČNO GDE JE BOLI, ona se puši od muke: Šta si radio Milici?! (VIDEO)

Haos!

Odabrani danas nominuju, a naredna na redu da iznese svoju nominaciju bila je Dragana Stojančević.

- Ja sam jedini sukob imala sa Lukom, iako nikog u kući ne volim, ali samo sam se sa Lukom svađala, ali on je potrčko, ne mogu da ga nominujem - pričala je Dragana.

- Matorine devojke sve kao da su upale u sektu, sve iste rečenice pričate Matorine, od Sanje Stanković sve kao da ste u sekti - naveo je Bora.

- Tebi su sve devojke bile robinje, zatočene - rekla je Matora.

- Svake sezone izgubiš po dva čoveka, svaku devojku si u sektu uvukla - rekao je Bora.

- Nezadovoljan si i isfrustrian. Ti si klošar - rekla je Matora.

- P*čka ti materina, pop*šite mi kurac, klošar ti onaj ko te napravio - vikao je Bora.

- Šta si radio Milica, pričaj malo - vikala je Jovana.

- Ti si nesrećna što nemaš k*tu - rekao je Santana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.