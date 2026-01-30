TAMARIN USB PADA U VODU?! Mina i Asmin udružili snage protiv Anite, pa žestoko udarili na njenu najbolju drugaricu, Aneli dodatno raspalila vatru: Ona je običan fanatik! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Anita Stanojlović podržava Luku Vujovića da iznosi sve o Mini Vrbaški. i tvrdi da njena drugarica Anita ima dokaze protiv Mine.

- Zato je onaj dan rekla da vadi fleš. Moj život je bio potpuno transparentan. Sve što sam imala sam iznela ovde, slobodno - rekla je Mina.

- Ne interesuje me da vodim ratova. Svakako me Tamara brani napolju i verujem da ne bira način da me brani. Ko god me bude dirao ona će me braniti. Ne znam šta ima, rekla mi je da ima sve o svakome. Ona i Stanija su super, imale su neku sitnu svađu. Tamara mi nikad nije rekla jedno ružno slovo o Staniji. Ja neću nijednoj devojci da morališem, ali ne mogu ni meni. Postoji osoba koja je Tamara koja je upućena u sve i može bolje napolju da me odbrani - rekla je Anita.

- Tamara nema nikakav USB. Ona jedino obećava ljudima da ima USB i da će ih braniti za 20 posto porovizije. Tamara je mrtvo puvalo. Stanija pokrene biznis sa kremama i Tamara iskopira njen biznis i pokrene sa drugom drugaricom. Mene ne može niko da tuži. Kad je Tamara imala problem sa mojim Groficama ona je zvala Staniju da ja to rešim - rekao je Asmin.

- Kaže Matora da Nena ima snimke koji još nisu izašli o Aniti - rekao je Milan.

- To je bolesnica bolesna - rekla je Aneli.

- Stanija nijednu ružnu reč nije rekla za Minu - rekao je Asmin.

- Ja sam sa Bibom i njima nastupala, nema potrebe da mi se nabacuje da sam bila sa njim - rekla je Mina.

- Umesto da Anita kaže da stoji iza toga da je ona to radila, ona poziva Tamaru da vodi njene ratova napolju. Njen problem je Aneli, ali sama se uvukla u to. Maja je sad novi problem. Anita oseti sama problem koji ima - rekao je Mića.

- I moja sestra je meni PR. Ja sam svojoj sestri platila da mi bude PR. Ona priča da će joj Tamara rešiti. Je l' Tamara mafijaš? Ona je fanatik koji je muvao Rialdu - rekla je Aneli.

- Mina je najgore o sebi rekla što je imala. Ti si prva izdala Minu! Ti si ta koja je prva izdala Minu dok je Mina govorila da joj ništa nisi pričala za Relju. Ako imaš šta da kažeš kaži, a ne da se napolju izbacuje - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić