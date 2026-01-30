MAMI ŠALJI PORUKE KAD TI SE... Kačavenda zapretila Anđelu razotkrivanjem svih detalja, Bebica brže-bolje zaštito druga: TI SI PO*NO BAKA! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Anđelo Ranković govori o vrelim prepiskama sa Milenom Kačavendom.

- Jasno je bilo da on smišlja šta će da kaže. On je slagao gomilu stvari ovde. Slagao si Milicu, ovo si morao da potvrdiš. Ja nisam ništa spektakularno videla. Ubacuje poštapalice, nije smislen i konstruktivan. Ne mislim da ima šta da kaže jer nema, već samo onako priča. Za punjač stoji. Imali ste prilikud a vidite za izolaciju - rekla je Milena.

- Ona priča da se ja izvlačim, a ja nisam ništa negirao. Mene je blam da ulazim u detalje poruka. Posle svega je njen odnos prema meni kakav je bio...Ona je komunicirala ovako sa mnom jer je bila pijana - rekao je Anđelo.

- Ako mu je ovako lakše neka priča. Znam da mu nije svejedno. Izlazimo odavde, pa ćemo da vidimo. 125 poziva, pa ćemo videti kakve su poruke. Ja sam dozvolila dsa mogu da se hvataju za alkohol. Ti si blam veka! Da sam htela da budem sa tobom bila bih. Ti si voleo, ali se to nije desilo. Objasni gledaocima da voliš žene 40 plus. Hoćeš da kažeš detalje tvojih poruke? - pitala je Milena.

- Neću, ispričaj ti - rekao je Anđelo.

- Ja ću obajviti! Šta se krstiš smeće? Nek mami šalje je*ačke poruke pošto je isto godište kao ja. Mamu imaš kad ti se pri*ebe i digne. Moji sinovi nisu manijaci niti budaletine i ne vole žene 40 plus - rela je Milena.

- On je uvek govori da ga je blam zbog tvoje dece, majke i ujaka. Ti si pokazala da si jedna por*no baka. Neka gledaoci pogledaju ankete gde je Anđelo bio nanjbolji. Navodila si osobu koju si nameštala ovde. Možda je tebe hteo da izvede na pravi put, ali ti si ta koja mu je uskakala u krevet. Prvo je rekla da su poruke nestajuće, pa onda kaže da poruke postoje. Ona je sinovima svojim pokazivala...Bila si prisna tri meseca sa Anđelom, zaljubila se u Anđela i na kraju azvršila sa Mikijem. Jesi ljubomorna na dopisivanje sa drugaricom? - pričao je Bebica.

Autor: A.Anđić