AKTUELNO

Zadruga

Za sekund okrenuo leđa svojoj drugarici: Miki dokazao koliko su jake emocije prema Kačavendi, zbog nje napljuvao Jakšićku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Miki Dudić i Milena Kačavenda udružili su snage protiv Aleksandre Jakšić.

- Nek bude ista za stolom - rekao je Miki.

- Ona je ozbilja džukela, nisam ni pola rekla. Ona mene ne može da podnese organski. Ona je sprdnja, niko je ne sluša. Nema težinu jer radi sve fejk - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam hteo da izađem iz kreveta jer izvrće reči. Ja da samhteo da je muvam muvao bih je. Ja sam nju zagrlio za laku noć. Bude mi krivo da se ne tripuje i ne kompleksira. - rekao je Miki.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pomoć prijatelja! Sofija smestila Kačavendu u krevet, ni sekund se nije odvojila od nje! (VIDEO)

Zadruga

Sofija ponovo pomrsila konce: Milan naleteo na žestoku osudu zbog druženja sa njom, Ivan ubeđen da je okrenuo leđa Kariću (VIDEO)

Zadruga

Stefani sa osmehom otkrila koliko je Munji teško bez nje, pa se dotakla Dragane i Matore, konačno priznala koje emocije gaji prema Jovani (VIDEO)

Zadruga

Oni komentarišu na osnovu njegovih reči: Anita i dalje sumnja u Lukine emocije prema Aneli, pa odjednom promenila ploču (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da maže oči Aniti: Luka pokušava da opere svoje emocije prema Aneli, pa okreće priču u svoju korist (VIDEO)

Zadruga

Ja znam koliko je on nju voleo: Terza stavio pod lupu Lukine emocije, pa raskrinkao njegove peckalice sa Aneli (VIDEO)