Za sekund okrenuo leđa svojoj drugarici: Miki dokazao koliko su jake emocije prema Kačavendi, zbog nje napljuvao Jakšićku! (VIDEO)

Au!

Miki Dudić i Milena Kačavenda udružili su snage protiv Aleksandre Jakšić.

- Nek bude ista za stolom - rekao je Miki.

- Ona je ozbilja džukela, nisam ni pola rekla. Ona mene ne može da podnese organski. Ona je sprdnja, niko je ne sluša. Nema težinu jer radi sve fejk - rekla je Milena.

- Ja sam hteo da izađem iz kreveta jer izvrće reči. Ja da samhteo da je muvam muvao bih je. Ja sam nju zagrlio za laku noć. Bude mi krivo da se ne tripuje i ne kompleksira. - rekao je Miki.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić