GOREO BI BALKAN! Oglasila se Anitina najbolja drugarica Tamara: Evo kakve dokaze protiv Mine Vrbaški poseduje na USB-u! Dala svoj sud o pogledima Luke i Maje!

Prethodnih dana Belu kuću je zatreslo pucanje prijateljstva Mine Vrbaški i Anite Stanojlović. Tom prilikom bivše prijateljice su počele da iznose sav prljav veš koji znaju jedna o drugoj. Anita je u više navrata rekla kako njena najbolja drugarica i PR menadžerka poseduje USB koji bi totalno poljuljao Minu.

Tim povodom kontaktirali smo Tamaru Radoman kako bi saznali da li zaista poseduje USB sa dokazima protiv Mine Vrbaški. Ona je za Pink.rs priznala da poseduje mnoge dokaze na flešu, a onda se osvrnula i na doskorašnju drugaricu Anite Stanojlović.

- USB koji je Anita spomenula da ja posedujem jeste moje lično vlasništvo, jer se već 15 godina bavim PR poslom. Na njemu se nalaze stvari koje su meni važne i koje se tiču mnogo krupnijih tema od Mine Vrbaški. Ona za mene nije ni toliko velika ni bitna osoba da bi se uopšte nalazila na listi medju svim tim ozbiljnim zverkama. Mina je kroz svoja učešća već dosta toga rekla o sebi, a ovaj grad je, koliko god veliki, u isto vreme i mali, pa su razne informacije sasvim slučajno dolazile i do mene. Znam odredjene stvari o njoj, ali ne želim da o tome govorim javno, jer bi to prevazišlo čak i onu čuvenu rečenicu Milana Miloševića: „Gori Balkan“.

Nije preskočila da uzvrati i Asminu Durdžiću na niz provokacija i tvrdnji koje je izneo na njen račun.

- Asmin je lik koji živi svoj životni san od bauštelca do nekoga koga prati toliko kamera i iskreno mi je smešan. Lako je udarati na nekoga dok si u rijalitiju; videćemo kako će pričati kada izadje iz istog. Tužbe su mu, verujem, već stigle. Ne znam da li su mu još uvek uručene, ali to svakako nije jedino mesto na kome ćemo se sresti.

Pitali smo je i o ljubavnim brodolomima Luke Vujovića i Anite koji već danima potresaju Belu kuću zbog Maje Marinković.

- Primetila sam svadje izmedju Anite i Luke, ali ne konkretno zbog Maje, već bukvalno zbog svih učesnika. Nije mi se dopao način na koji je Luka jutros pred svima komunicirao sa Anitom, niti epiteti koje joj je dodelio, ali ako njoj to ne smeta i ako preko toga prelazi tako olako, ko sam ja da se mešam u njen izbor.Svakako, Anita već neko vreme nije dobro. Ja je odlično poznajem i žao mi je što je u tako lošoj energiji i situaciji. Nadam se da ću je uskoro videti bar malo češće nasmejanu i sredjeniju, kao što je bila kada je ušla. Deluje mi kao da je u nekoj vrsti depresije, nešto jako loše utiče na nju.

- Ja lično nisam primetila ništa izmedju Luke i Maje, osim Anelinih, Majinih i Dačinih dogovora da spletkare i ubacuju koske.

Autor: A.Anđić