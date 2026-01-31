STAO NA PUT LAŽIMA! Mustafa Durdžić progovorio o žestokoj svađi Aneli i Asmina na dan svadbe: Oštro demantovao da je Alibaba želeo da naudi ćerki i Ahmićevoj! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Budđić uključili su Mustafu Durdžića, oca aktuelnog učesnika Elite 9 Asmina Durdžića.

On je ovom prilikom progovorio o tvrdnjama svoje bivše snaje Aneli Ahmić da je Asmin tokom venčanja svog brata Sude želeo da naudi njoj i njihovoj ćerki Nori tako što je automobil vozio preko 200 na sat.

- Taj dan kad je bila kod Sude svadba, čuo sam da je rekla da je vozio 200 na sat i da je Asmin hteo da ubije nju i dete. Oni su imali svađu sa Minkom u maju 2021. godine, a Nora je rođenda 19. februara, a Sudu je bila svadba u septembru. Ona je Asminu zabranila da ima kontakt sa familijom. Samo su Minka i Asmin znali gde je restoran gde je zakazano. Minka je pitala Asmina ko će biti na početku, a ko na kraju kolone da bi ih ljudi pratili. Tu je došlo do konflikta između Aneli i Asmina i ona je svadbu napustila. Koliko je vozoio ne znam, ali je nemoguće voziti 200 na sat. Subotom ne možete voziti ni 50. Kuda su oni išli moguće je voziti između 30 i 50 na sat. Ja boljeg tatu od Asmina nikad nisam video, ona je to i pričala. Objavljujem na svom profilu neke snimke koje sam snimao za uspomenu. Šta se s njima dešavalo u tom putovanju ne znam. Ona je prisustvovala venčanju. Kad je Aneli ušla u Elitu 7 on je bio kritičan. On sa celom familijom nije pričao zbog Aneli.

Da li je istina da je Suda izbacio Aneli sa venčanja?

- Meni to nije poznato. To nije tačno.

Aneli uvek Vas stavi u usta i kaže da ste monstrum, šta kažete na to?

- Ne znam šta da kažem na takve optužbe. Postoje snimci gde ona mene hvali i govori da sam dobar. Ne mogu nikako da razumem zbog čega meša mene i moju suprugu. Ona priča da je on ubio nekog rođaka, znate li kakve su to optužbe?! Rođak uopšte ne postoji. Nije mi poznat nijedan rođak Asminovih godina koji je umro. Jedan je umro, ali je imao rak. Ako je moj sin kriv treba da odgovara! Mi smo nju maksimalno videli pet puta, ne znam kako se u njihovom životu sve odvijalo. Jednom je pobegla na dve nedelje, ona je ostavila Noru samu kod njega, a njega je bilo sramota da to kaže.

Ubrzo se osvrnuo i na aferu "Kofer".

- Ona je imala tog momka, pa je organizovana ta pljačka. Novac su sakrili u Turskoj. Ona je mafiji dojavila da će dati njega, a da ostane noavc. Čovek je ostao tamo i nikad se nije vratio. Tos u veoma teške stvari. Ja sam sam odrastao u familiji gde sam odrastao sam. Asmin je rođen u Ljubljani i nikad nije bio jedne minute u zatvoru. Nema nikakvog kriminala.

Autor: A.Anđić