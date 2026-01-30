Našli su mu drogu, municiju i kartice! Mevlida bez zadrške oplela po Ahmićima: Otkrila istinu o Asminovom automobilu koji je koristio Anelin brat!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić uključili su Mevlidu Durdžić, majku aktuelnog učesnika Elite 9 Asmina Durdžića.

Mevlida je iskoristila priliku da zaštiti svog sina Asmina koji je već duže vreme u žestokim okršajima sa bivšom ženom Aneli Ahmić sa kojom ima ćerku Noru.

Šta kažete na to što Asmin tvrdi da je Anelin brat na kamati kod njega i traži da ga puste napolje da dokaže?

- Čula sam, on to tvrdi. On ima taj dokaz. Ja znam da je jedan auto kod njega i da je taj auto zaplenjen u sudu u Sarajevu. To je bio BMW sedmica i nikad nije do danas vraćen. Oni su njemu našli drogu, municiju, kartice i sve to. On je uvek govorio da mu je davao pare, ali te pare nisu vraćene. Ima i dokaze gde je njega Sita molila da mu vrati, ali ne odjednom. On sve što je pričao je dokazao.

Zatim se osvrnula na svađu Aneli i Asmina koja se dogodila kod Sude na svadbi.

- Svađa je nastala jer se Minka njemu obratila. Gosti su bili u čudu šta je ona Minki sve izgovorila. On je nju oterao kući i vratio se sam. Ona da je mislila da ode u Sarajevo, ma ona laže i to nije istina. Tu se ne može više od 50 vozizi. Asmin je bio najbolji tata. On je više provodio vreme sa Norom nego ona. Ona nestane po dve nedelje. Ona toliko laže da samu sebe ne prepoznaje.

Priznala je kako se oseća zbog toga što Aneli kalja ime njenog supruga Mustafe.

- Teško je meni to. Znate li šta znači pedofil? Mene je Bog spasio. Ona se meni klela da bi mi dala Noru. Bila sam radosna i vesela. Rekla sam joj da će sve imati plaćeno i da će biti nagrađena. Mene je Bog spasio da nije došla kod mene jer bi sad rekli da smo mi Noru zlostavljali. Ja sam se toga uvek i bojala, od nje je sve za očekivati. Večeras će biti neka nova tema isto tako monstruozna. Ona kad sedi i puši cigarete smišlja šta će novo da kaže.

Autor: A.Anđić