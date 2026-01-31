REŠILA REBUS! Vendi detaljno izanalizirala aferu Anđela i Kačavende, a evo kako je Aneli umešana u sve! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su Vesnu Vukelić Vendi.

Ovom prilikom Vendi je detaljno pretresla aktuelne teme iz Bele kuće, a na samom početku je žestoko udarila na Filipa Đukića.

- Da se zna šta je intima ne bi se one krajnje intimne stvari tetovirale. To su stvari koje treba da znaju jedan ili dve devojke, a ne da to bude masovna pojava.

Ubrzo se osvrnula na Anđela Rankovića i Milenu Kačavendu koji su trenutno goruća tema.

- Nemam ja ništa protiv gadljivosti. Ali imam protiv toga da tri meseca ne osećaš gadljivost, pa onda četvrti osećaš. Nemoguće je da je on izbacio polni organ i želju da se*sualno opšti i tamo je sačekan bez neke negodbe, ne bi se družili tri meseca. Ovo je samo farsa! Glavni razlog animoziteta je što je on sve bliži sa Aneli. Aneli je njen smrtni neprijatelj i ona je šokirana kako on može sa njom. Ona krvari za Janjušem, nije oprostila jer joj ga je Aneli otela. On nju radi i inspiriše. To je bila inicijalna kapisla. Oni su tri meseca imali i te kako dobre odnose. Pokazala je da nije igrač. Ne može jedna žena da meni bude problem! Ja mogu bolje da zavedem nego bilo koja devojka jer sam ja alfa i omega. Meni ta boranija nije zanimljiva. Ako se predstavljaš kao jaka i netaknuta priroda, kako može Janjuš koji je laka roba da ti bude predmet interesovanja?! Jedno je ljubav, a drugo su strasti.

Prokomentarisala je i Filipovo ponašanje prema utorak devojkama, pa se dotakla i Aneli i Janjuša.

- Ako razmišljamo polnim organom to je isto kao da pričamo o Filipu Đukiću. Zamisli da dole istetoviram "sočno-moćno". Ko se zaleti, zaleteo se, ja vam nisam ništa obećao. On i te kako rovari onim dubanskim. Aneli je jedina koja Janjuša radi. On kad se odrekao nje malo se zaigrao. Mislio je da je Asmin mnogo opasniji nego što jeste. Ima na talonu prave karte sad i sad bi da se vrati, ali je nezgodno jer su tu i ovaj i onaj. Tu je malo i prijatelj Anđelo. Zavadiće se, biće tema, krenuće čopor na njega.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić