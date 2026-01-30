ŠOK! Asmin otkrio da Anelin brat ne želi da čuje za nju i Situ, preko ovoga im NIKADA NEĆE PREĆI (VIDEO)

Imao šta da kaže!

U toku je emisija "Pitanja novinara" Asmin Durdžić je govorio o njemu i Aneli kada su išli na svadbu kod njegovog brata:

- Ona je tada provocirala, mi smo bili na svadbi, ja sam nju smirivao, bilo je venčanje tada, a Aneli i moja tetka su stajale pored mene - dodao je ASmin.

- Da, tetka Gara - dodala je Aneli.

- Evo nek se oglasi moja tetka, i tada je došla moja sestra sa njene dve ćerke u moj auto, ona je prišla da me pita da li ću ja prvi voziti, te je htela da pita i Aneli da se pomire, a Aneli je skočila i krenula da vređa, svi su videli i čuli njeno ponašanje. Ja sam posle rekao Aneli da treba da joj bude sramota zbog toga, jer uništava svadbu mog brata i ja sam joj rekao da idu ona i Nora idu u Sarajevo, a ona je bacila telefon izvadila karticu, kako ja ne bih mogao da je zovem. Nju sam ostavio ispred stana sa Norom, i otišao na svadbu, a mene je nakon toga zvao njen brat da me pita šta je bilo pa mi je rekao da je ona i dalje u stanu. Ja sam došao sutradan, jer sam bio te večeri sa bivšom devojkom, kada sam se vratio ona me je molila da joj oprosti. Nisma je tukao nikada, osim jednom kada sam je uradio i to sam priznao. Ona je sve dokazala sa svojim delima, da kaže da sam ja hteo da ubijem svoje dete, strašno - rekao je Asmin.

- Što Anelin brat i njegova žena ne žele da budu u vezi sa Aneli i Sitom ? - upitao je Darko.

- Ona meni preti da će moj brat biti iskasapljen, e zato ja pominjem njenog brata. Njen brat ne želi da ih vidi, one su njega obrukale, Slađana ne želi da sedi sa njima, one su na sve načine pokuišavale da unište vezu, pričale svašta o Slađani, a Ajlin ne želi da ima kontakt sa njima, Ajlin i Slađana žive normalno, i vole se, oni ne zovu njih dve, ni Groficu da ne dolaze na rođendane njegove dece - rekao je ASmin pa je dodao:

Autor: N.B.