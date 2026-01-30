AKTUELNO

ANELI TUKLA ASMINA U BRAKU: Pink.rs u posedu snimka Durdžića u bolnici, SAV KRVAV od strane Ahmićke, njegova majka otkrila sve (VIDEO)

O odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića se godinam unazad priča, a od početka Elite 9 njih dvoje svakodnevno iznose prljav veš iz njihovog odnosa.

Kako su oboje govorili, tokom njihovog braka bilo je previše turbulencija, a Pink.rs je sada došao u posed snimka Asmina Durdžića iz bolnice.

Naime, njegova majka Melvida je poslala snimak na kojem se vidi krvav Asmin nakon kako oni kažu sukoba sa Aneli.

Kako Melvida kaže, do sukoba je došlo zbog toga što Asmin Aneli nije hteo da da novac za narkotike, te je ona napala Durdžića i iskasapila mu uvo i glavu.

Domaći

Domaći

Domaći

Domaći

