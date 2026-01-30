REKLA MI JE DA BEŽIM OD NJE: Asmin progovorio o Anelinom bratu i snajki, otkrio šta mu je Slađana Mandić poručila kada su sedeli zajedno (VIDEO)

Sve priznao!

Tokom emisije Pitanja novinara, Asmin Durdžić je govorio o odnosu Aneli Ahmić i njenog brata.

- Ona je nula od majke, nula od sestre, nula od druga, ona je sve prodala što je mogla da proda, sestru, majku, mene, Ajlina, sebe je prodavala, svoje telo, prodala je Noru, - rekao je Asmin, pa je otkrio u kakvom je odnosu sa pevačicom Slađanom Mandić, Ajlinovom suprugom:

- Normalnom, Aneli i ja smo bili u Dubrovniku i bili smo na večeri sa njima, kada je Aneli otišla do toaleta, Slađana mi rekla da bežim, a kada je ona ušla u Elitu, ja sam bio u Sarajevu kod Ajlina u kafiću, Nerio je radio tada tamo, i ona je pljuvao Aneli i Situ, govorio da nisu normalne - govorio je Asmin.

- Ej šta ti pričaš da je moj brat koji mene voli najviše na svetu slušao kako njegova žena tebi govori da se spasavaš od mene - dodala je Aneli.

- Nerio je sve čuo šta je on pričao - dodao je Asmin.

Autor: N.B.