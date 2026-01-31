TVRDI DA ASMIN LAŽE: Aneli progovorila o bratu i snajki, otkrila u kakvom su zapravo odnosu (VIDEO)

Ne zna šta priča!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević je razovarao sa Asminom Durdžićem:

- Da li te je njen brat nekada nazvao da ti kaže da ne možeš tako da pričaš sa njom? - upitao je Darko.

- On je meni rekao da ja budem gospodin kada njih tri nisu, da ne brukam sebe kao što se one brukaju, kada sam ja došao u Sarajevo da se obračunam sa Nikicom ja sam bio kod njenog brata na ručku - dodao je ASmin.

Darko je nakon toga podigao Aneli kako bi porazgovarao sa njom:

- Ja nisam sve pričala iz našeg odnosa, dosta sam prećutala i zaboravila. Što se tiče svadbe, tetka i ja smo ogovarale Minku, mi smo bili kod njih, nakon toga bili u opštinu i posle je Minka njemu prišla i krenula da provocira, i mi smo krenuli da se svađamo, u kolima smo se raspravljali i svađali, ja sa slomila karticu tada u afektu, on je meni zbog toga rekao da se idem sa Norom, da ja njemu kvarim svadbu, te je on meni bacio telefin kroz proizon, a njegov rođak je krenuo za nama, a on je vozio kao ludak tada. Taj rođak je došao ispred stana da vidi šta se dešava, On je vozio ludački, šta ljudima nije jasno. - rekla je Aneli.

- Ljudima nije jasno, zato te i pitaju svi - govorio je Darko.

- On je govorio da će se zabiti u zid, vozio je 200 - rekla je Aneli.

- U sred bela dana da vozim 200 u gužvi - govorio je Asmin.

- On je rekao da će nas pobiti svo troje, da će se zakucati u zid da umremo svi. On to nije napravio, ali mislim da bi napravio. Moram da kažem što se tiče mog brata, mi smo u dobrom odnosu sa bratom, bilo je situacija kada nismo bili u dobrom odnosu, nismo bili pozvani kada je bio rođendan dece, iako bismo mi ušli. Moram da kažem da moj brat ne želi da bude upleten u sve ovo, on je meni zamerio što sam ulazila u Elitu. Nakon izlaska iz elite 8 on je bio razveden, ali pred ulazak u Elitu 9 su se pomirili. Moj brat je sportista , nije kriminalac, on je magup čovek koji ima kodekse i stavove, On nije nimalo glup, on ne radi loše stvari, a imao je milion problema u životu, i uvek je rešavao sve na ljudski način. Moj brat sigurno neće zvati telefonom ovog lažnog Marka DNK (Asmin), moj brat je častan čovek koji se neće baviti njime ima ko će se baviti ovom spodobom- rekla je Aneli.

Autor: N.B.