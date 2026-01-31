GOVORILA JE DA MU SMRDI IZ USTA! Bora Santana pokušao da stvori razdor između Murata i Anastasije, pa optužio bivšu da je pokazala naklonost prema Dušici: NEKOLIKO PUTA JE ŽELELA DA JE POLJUBI! (VIDEO)

Osuo rafal!

Bora Santana naredni je dobio reč od predstavnika portala Pink.rs, Darka Tanasijevića kako bi progovorio sa Anastasijom Brčić.

- Boro, šta se dešava sa tobom i Anastasijom? - upitao je Darko.

- Ponizio sam sebe i ukanalio. Izgovorio sam svašta Anastasiji jer sam bio besan zbog svega što je radila sa Muratom i Sandrom. Mnogo mi je krivo, Darko, mnogo. Krivo mi je jer sam dopustio sebi da zaličim na monstruma zbog reči koje izgovaram. Ona se meni jeste iskreno dopala. Ne znam čime sam zaslužio da neke postupke ima kad sam ja u pitanju. Ja jesam kriv jer sam se tri puta pomirio sa njom, ali opet...krivo mi je jer nije trebalo da se dese neke psovke...ispao sam donji - kazao je Bora.

- Ona je rekla juče da joj se dopada Murat, a ti si rekao da ti to nije jasno jer je govorila do tog trenutka da te voli - kazao je Darko.

- Da, nije mi jasno bilo. Ona odjednom sa njim, a govorila je da joj smrdi iz usta - rekao je Bora.

- Nemoj da lažeš više - kazala je Anastasija.

- Moram da kažem i da je nekoliko puta želela da poljubi Dušicu, ja to kažem iskreno - kazao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.