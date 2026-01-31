AKTUELNO

DA JE ŽELEO DA JE POLJUBI, USPEO BI U TOME: Anđelo ponizio Kačavendu kao nikada do sad, dao sud o odnosu sa Mikijem, pa osetio njen gnev! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen

Naredna tema u emisiji ''Pitanja novinara'' ticala se odnosa Anđela Rankovića i Milene Kačavende.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, kako gledaš na Milenu? - upitao je Joca.

- Ona sa Mikijem ima dopadljivost, sa mnom se dopisivala, a u Janjuša je zaljubljena. Ona je jedan ozbiljan blam. Ne znam kako je nije sramoda to što je sinovima pokazivala poruke sa mnom - kazao je Anđelo.

- Kako tebe nije sramota da ih štalješ? Koja će sutra devojka da bude sa tobom nakon toga što si slao? - upitala je Milena.

- Ona se iskompleksirala i izletelo joj je to da sam joj pisao. E, sad, ona pokušava da se povlači. Što se mene tiče, ja nemam problem sa tim. Ona je pokazala kakva je. Čim popije, promeni se. Miki je pokazao da je šmeker, da je htep da je poljubi, uspeo bi u tome. Ona čim popije skroz menja svoju ličnost, popuštaju joj kočnice - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

