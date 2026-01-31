Rastala sam se kad sam najviše volela: Milica Veličković otkrila da li je spremna za novu ljubav!

AKTUELNO

U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić

Milica je na samom početku emisije pričala o muškarcima i koliko joj je javna prevara Borislava Terzića Terze pomogla da upozna bolju verziju sebe.

- Ja sam izgubila pojam o muškarcima šta treba, a šta ne treba. Nisam u toj fazi razmišljanja. Neka uče na mom primeru i neka pogledaju na Pinku kako ne treba da izgleda muškarac koji vam je otac deteta. Mene najviše nerviraju manipulatori i narcisi ili sve ćemo zajedno, a kad dođu dela ostanemo samo na rečima. Delo je da muškarac bude uz tebe, provede trudnoću sa tobom. Ja sam se rastala kad sam najviše volela i to kad mene niko nije voleo. Ne možemo da teramo da nas neko voli. Ja ne tražim muškarca, imam dete od godinu dana. Drago mi je što se sve to desilo, drugačija sam osoba i upoznala sam bolju verziju sebe, rabriju, jaču i zreliju - govorila je Milica, a onda otkrila od kakvih dvojaka treba devojke da beže:

- Ja nemam intuiciju, ali bih rekla devojkama da beže od osoba koje su vredne, radne i sve one mogu jer od toga nema ništa... Bukvalno od narcisa.

