Ovaj odgovor su mnogi čekali: Milica Veličković otkrila da li može sve da oprosti Terzi!

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić.

Milica je otkrila da li je više bolela javna prevara Borislava Terzića Terze tokom njene trudnoće ili haos koji je nakon toga počeo da se dešava oko starateljstva.

- Milice, kad ti se pojave stare emocije koje šapuću da bi oprost olakšao teret koji nosiš, a onda ti životna logika govori suprotno, šta pobedi? - upitala je Sanja Marinković.

- Da ne opraštam jer ljudi obično ponovo nedelo. Nema šta da se oprašta. Mislim da neka stvari nisu za opraštanje. On svojim putem, ja svojim. Ništa ne opraštam - rekla je Milica.

- Da li te više boli prevara dok si bila trudna ili ovo sad pregovaranje? - dodala je Sanja.

- Mene emotivno jako boli to što se desilo u trudnoći, a ovo mi je napornije. Izabraću ovo prvo - govorila je Milica Veličković.

