Ovaj prizor topi srca: Milica Veličković prvi put na televiziji sa malom Barbarom, otkrila kako joj je ćerka promenila pogled na muškarce!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Evo šta joj je sad najbitnije kod partnera!

U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić

Milica je u studio dovela svoju ćerku Barbaru, koja se u jednom trenutku pridružila snimanju i odmah osvojila srca svima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako majčinstvo promeni kriterijume kad je reč o ljubavi i da li si sad tolerantnija? - pitala je Sanja Marinković.

- Tolerantnija sam životno, ali sad bi mi bilo najbitnije kako bi partner gledao ćerku. Ne bih odmah upoznavala, ali mi je to bitnije od svega i gledala bih kako se ponaša prema njoj. Ne bih odmah upoznali, ali bih morala da znam kako gleda na to... Tako da, ako ima neko razveden sa decom... Samo nemojte oženjenji, oni su jako aktivni - rekla je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

