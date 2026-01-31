AKTUELNO

Domaći

Šta će biti posle Elite? Milica otkrila da li će Terza moći da viđa Barbaru!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Donela važnu odluku!

U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić.

Milica je pred sam kraj emisije otkrila da li će Borislav Terzić Terza moći da viđa ćerku Barabru nakon izlaska iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videla ga je možda sedam puta. Plakala je kad ju je uzeo, nema osećaj. Čim bude izašao neka je uzme i neka provode vreme zajedno. Nemam ništa protiv toga. Moje mišljenje o njemu nikad neće biti na zavidnom nivou - govorila je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

