AKTUELNO

Domaći

Reci Staniji da je voliš, pa završi sa Miljanom: Alibaba pokazao zube Maji Marinković, ona raspalila nikad jači rafal! Pljušte uvrede i psovke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge. 

pročitajte još

Mrtva, iskrivljena i izgledaš neuredno: Alibabi pukao film, brutalno unakazio Hanu! (VIDEO)

- Prvo mesto Asmin jer on jako loše utiče na svoje bliske ljude. Prva osoba je Stanija, rekao je da se bori za ljubav, da nikad nije prevario i da je lojalan, a postupcima je pokazao suprotnost. Ti si svoj stav pogazio i loše utičeš na okolinu. Druga osoba je Uroš Stanić. On kad oseti manjak pažnje, a ja najviše mrzim opsesivne prijatelje, on ima potrebu da vređa i da provocira. On je mene sinoć ostavio bez teksta kad mi je pričao moje situacije od Zaruge 2 pa do devetke. Jako je kvaran i kad se probudi to zla ima potrebu da sa ljudima koji nisu dovoljno inteligentni da ih manipuliše da zajedno sa mnom provociraju mene, ali nisam sekundarni igrač da padam na to. Boru i Anastasiju ću u paketu da stavim na treće mesto - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Navešću par koji ima najveću težinu, a to su Aneli i Asmin. Ona je uticala na njegovu vezu spolja, njegovu poridicu i njihovu ćerku jer je iznosila laži i istinu i došla da im proda život na tacni. Čin zbog kog Aneli utiče loše na sebe je jer nikad nije dozvolila da promeni toliko muškaraca i da bude agresivna. Treće mesto će biti Maja moja drugarica, a ona loše utiče na Asmina jer je on dozvolio da se zbog jedna devojke ovde ponizi, a ušao je na velika vrata da dokaže svoju istinu - govorio je Dača Virijević.

pročitajte još

Novi raskid na pomolu: Anita ključa od besa, Luka je žestoko oduvao! (VIDEO)

- Zamisli Maja nju brani, mrš u p*čku materinu - rekao je Asmin.

- Mrš ti! Niko te se ne plaši. Reci Staniji da je voliš, a onda završi sa Miljanom u hotelu. Ti ćeš mene fanatiku jedan, ne plašim se ja nikoga. Ti meni nisi niko i ništa, a to što si odj*ban je tvoj problem. Nikad nisam rekla da bih bila sa ovim čovekom. Vi ste videli kako gospođetina reaguje kad nešto stigne, a to vas boli jer se ja ne kupujem. Nikad ne bi bio moj tip, ložiš se na banalne stvari i potenciraš materijalno - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pljušte uvrede! Jovana pokopala Uroša argumentima, on pokušao da iskali na Kačavendi, pa je izvređao kao nikad do sada (VIDEO)

Domaći

Ona je obična krpa: Sofija pokazala zube Anđeli, neće da trpi uvrede na svoj račun, pa je Ena zamerila Peji što NEMA LEPE TREPAVICE (VIDEO)

Zadruga

Pljušte uvrede: Bojana raspalila rafal po Aneli, Ahmićeva ušla u konflikt sa Slađom! (VIDEO)

Zadruga

JAČI NEGO IKAD! Janjuš svojom IRONIJOM izabrao NAJDRSKIJE ukućane, pa ušao u SUKOB sa Miljanom: Nemaš prava da me komentarišeš, ti si mentalno... (VID

Domaći

Istina je da su Taki i Bora orgijali, ali sa njenom mamom: Maja zadala nikad brutalniji udarac Teodori, pa najstrašnije isprozivala Slavicu Delić! (VI

Zadruga

Kao da je ona jedina majka na svetu: Sofija jedva dočekala da urniše Milicu Veličković, oblatila je kao nikad do sad! (VIDEO)