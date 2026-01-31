Reci Staniji da je voliš, pa završi sa Miljanom: Alibaba pokazao zube Maji Marinković, ona raspalila nikad jači rafal! Pljušte uvrede i psovke (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Prvo mesto Asmin jer on jako loše utiče na svoje bliske ljude. Prva osoba je Stanija, rekao je da se bori za ljubav, da nikad nije prevario i da je lojalan, a postupcima je pokazao suprotnost. Ti si svoj stav pogazio i loše utičeš na okolinu. Druga osoba je Uroš Stanić. On kad oseti manjak pažnje, a ja najviše mrzim opsesivne prijatelje, on ima potrebu da vređa i da provocira. On je mene sinoć ostavio bez teksta kad mi je pričao moje situacije od Zaruge 2 pa do devetke. Jako je kvaran i kad se probudi to zla ima potrebu da sa ljudima koji nisu dovoljno inteligentni da ih manipuliše da zajedno sa mnom provociraju mene, ali nisam sekundarni igrač da padam na to. Boru i Anastasiju ću u paketu da stavim na treće mesto - govorila je Maja.

- Navešću par koji ima najveću težinu, a to su Aneli i Asmin. Ona je uticala na njegovu vezu spolja, njegovu poridicu i njihovu ćerku jer je iznosila laži i istinu i došla da im proda život na tacni. Čin zbog kog Aneli utiče loše na sebe je jer nikad nije dozvolila da promeni toliko muškaraca i da bude agresivna. Treće mesto će biti Maja moja drugarica, a ona loše utiče na Asmina jer je on dozvolio da se zbog jedna devojke ovde ponizi, a ušao je na velika vrata da dokaže svoju istinu - govorio je Dača Virijević.

- Zamisli Maja nju brani, mrš u p*čku materinu - rekao je Asmin.

- Mrš ti! Niko te se ne plaši. Reci Staniji da je voliš, a onda završi sa Miljanom u hotelu. Ti ćeš mene fanatiku jedan, ne plašim se ja nikoga. Ti meni nisi niko i ništa, a to što si odj*ban je tvoj problem. Nikad nisam rekla da bih bila sa ovim čovekom. Vi ste videli kako gospođetina reaguje kad nešto stigne, a to vas boli jer se ja ne kupujem. Nikad ne bi bio moj tip, ložiš se na banalne stvari i potenciraš materijalno - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić